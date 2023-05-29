Подросток утонул в Ульяновской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 17-летнего парня в Ульяновской области. Мальчик утонул в реке Большой Черемшан.

Трагедия произошла вечером 28 мая. По данным Ulpravda.ru, подросток решил искупаться вместе с 14-летним другом. Парень не смог выбраться на берег и утонул. Тело погибшего достали из воды спасатели.

Следователи проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств трагедии.

25 мая в Чувашии три несовершеннолетние девочки отправились купаться, не предупредив родителей. Несовершеннолетние утонули. Вечером того же дня погибших нашли и извлекли из воды.