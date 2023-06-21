В России отзывают более 2,7 тыс. кроссоверов Subaru
ООО «Субару Мотор», официальный представитель японской компании Subaru, объявило об отзывной кампании 2,78 тыс. кроссоверов Forester. Об этом 21 июня сообщает портал Росстандарта.
Речь идет о кроссоверах, проданных в период с 2016 по 2018 год на территории России. Причиной внепланового обслуживания стала вероятная разгерметизация конденсатора кондиционера и утечка хладагента из него. Это может привести к поломке системы охлаждения воздуха в салоне, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости.
Владельцы Forester могут проверить на сайте Росстандарта, попадает ли их автомобиль под отзывную кампанию: для этого необходимо ввести VIN-код машины.
16 июня на российском рынке стартовали продажи полноприводного кроссовера Subaru Forester 2023 года выпуска. Автомобиль оснащен двигателем с рабочим объемом 2,5 л, который развивает 185 л.с., в паре с вариатором.
Покупатели получат такие опции, как литые 18-дюймовые колесные диски, датчик усталости водителя, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка интерьера, люк, а также камера кругового обзора.