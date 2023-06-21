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В России отзывают более 2,7 тыс. кроссоверов Subaru

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Фото: Subaru
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ООО «Субару Мотор», официальный представитель японской компании Subaru, объявило об отзывной кампании 2,78 тыс. кроссоверов Forester. Об этом 21 июня сообщает портал Росстандарта.

Речь идет о кроссоверах, проданных в период с 2016 по 2018 год на территории России. Причиной внепланового обслуживания стала вероятная разгерметизация конденсатора кондиционера и утечка хладагента из него. Это может привести к поломке системы охлаждения воздуха в салоне, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости.

Владельцы Forester могут проверить на сайте Росстандарта, попадает ли их автомобиль под отзывную кампанию: для этого необходимо ввести VIN-код машины.

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16 июня на российском рынке стартовали продажи полноприводного кроссовера Subaru Forester 2023 года выпуска. Автомобиль оснащен двигателем с рабочим объемом 2,5 л, который развивает 185 л.с., в паре с вариатором.

Покупатели получат такие опции, как литые 18-дюймовые колесные диски, датчик усталости водителя, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка интерьера, люк, а также камера кругового обзора.

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