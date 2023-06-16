В России начались продажи кроссовера Subaru Forester

На российском рынке стартовали продажи полноприводного кроссовера Subaru Forester 2023 года выпуска, сообщает 16 июня, в пятницу, «Газета.Ru». Цены на автомобиль начинаются от 4,7 млн рублей.

Новинка отечественных дилеров оснащена двигателем с рабочим объемом 2,5 л, который развивает 185 л.с., в паре с вариатором.

Покупатели Forester получат такие опции, как литые 18-дюймовые колесные диски, датчик усталости водителя, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка интерьера, люк, а также камера кругового обзора.

15 июня китайский производитель Geely анонсировал на российском рынке новую версию кроссовера Atlas Pro. Главное отличие новой версии кроссовера Geely ― силовая установка. Автомобиль поставляется с 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с приводом на передние колеса. Максимальная скорость новинки ― 200 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 11 секунд.