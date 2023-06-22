Утолили чувство города: для чего в Туркменистане построили вторую столицу

В конце июня в Туркменистане пройдет церемония открытия нового города Аркадага. Строительство обошлось в $3,3 млрд, численность населения составляет 43 тыс. человек. Проект изобилует эксцентричными деталями. Так, главный проспект города назван в честь любимого коня бывшего президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, на центральной площади установлен гигантский памятник скакуну Акхану. Эксперты говорят, что со временем Аркадаг возьмет на себя часть столичных функций. Подробности — в материале «Известий».

Как пройдет церемония открытия

Торжественная церемония состоится 29 июня. Дата выбрана неслучайно — в этот день бывший президент страны Гурбангулы Бердымухамедов отметит свой 66-й день рождения . Название город тоже получил не просто так. Аркадаг («покровитель») — официальный титул Бердымухамедова.

Церемония открытия будет помпезной и массовой. Кортеж с Бердымухамедовым начнет двигаться из центра Ашхабада и медленно доедет до Аркадага. Вдоль дороги по пути следования — примерно 30 км — будут стоять восторженные жители страны. Ожидается, что они должны не только аплодировать и размахивать флагами, но еще и петь, танцевать и читать посвященные бывшему президенту стихи.

Памятник коню Гурбангулы Бердымухамедова Акхану на центральной площади Аркадага Фото: youtube.com

Независимые туркменские СМИ сообщают, что массовку собрали из бюджетников, школьников и студентов, учащихся для этого специально вернули с каникул. Участники церемонии ежедневно репетируют — часами строятся в «живые стены» и маршируют на сорокаградусной жаре . Согласно ряду сообщений, в ходе тренировок зафиксировано несколько обмороков. Врачи оказывают помощь на месте, но домой никого не отпускают.

В самом Аркадаге 29 июня планируется в том числе торжественное открытие нескольких зданий, среди них администрация, управление полиции, налоговой службы и министерства нацбезопасности. Вечером ожидается концерт и салют. Гурбангулы Бердымухамедов уже заявил, что открытие города должно пройти «в атмосфере радости и веселья». Его сын, действующий президент Сердар Бердымухамедов, сообщил, что возведение Аркадага будет золотыми буквами вписано в историю страны.

Что известно о городе

О строительстве нового города Бердымухамедов-старший объявил осенью 2018 года. Тогда он посетил пустынную местность в Ахалском велаяте (области) и сообщил, что там будет возведен новый административный центр региона . «Со временем город должен стать не менее впечатляющим по своей архитектуре, чем наша беломраморная столица Ашхабад», — объявил туркменский лидер.

После этого Бердымухамедов с энтузиазмом взялся за реализацию проекта. Постоянно приезжал на стройплощадки, общался с рабочими, утверждал мельчайшие детали оформления зданий и городской инфраструктуры . В том числе лично решал, каким будет дизайн скамеек, урн для мусора, канализационных люков, светофоров и многого другого. При этом не забывал и о других своих увлечениях. Так, в ходе инспекции в декабре прошлого года прочитал местным чиновникам стихотворение, посвященное Новому году.

Гурбангулы Бердымухамедов читает стихотворение, посвященное Новому году, чиновникам Аркадага Фото: youtube.com

В итоге за пять лет удалось возвести 336 зданий, среди которых жилые дома и административные объекты. Утверждается, что Аркадаг будет «умным городом». В частности, светофоры смогут реагировать на изменения городского трафика, парковки — сигнализировать автомобилистам о свободных местах, а мусорные баки — сообщать коммунальщикам о своем заполнении. Для сохранения окружающей среды установлены солнечные батареи и ветрогенераторы, закуплены электробусы и электротакси. Кроме того, организован сбор и очистка дождевых вод, проложены велосипедные дорожки и специальные тактильные тропинки для слабовидящих.

Не обошлось и без достопримечательностей. Центральный проспект города назван в честь любимого коня бывшего президента Акхана. Ему же на центральной площади установлен памятник высотой 31 м (высота девятиэтажного дома). Акхан известен тем, что в 2018 году прошел рекордную дистанцию на дыбах, поэтому скульптор изобразил его именно в этой позе. Кроме того, в Аркадаге построили мечеть на 5500 человек.

Мечеть Аркадага Фото: turkmenistan.gov.tm

Много внимания уделено топонимике Аркадага. Так, имя Гурбангулы Бердымухамедова присвоили детскому оздоровительному центру и монументу искусства в центральном парке. В честь двоюродного деда бывшего президента назвали Международную академию коневодства, в честь деда — педагогическое училище. Так что бывший глава государства будет чувствовать себя в городе как дома.

В населенном пункте уже учреждены свои телеканал и газета. В апреле нынешнего года появился футбольный клуб «Аркадаг». В состав команды вошли лучшие футболисты страны. После восьми туров «Аркадаг» лидирует в туркменском чемпионате со стопроцентным результатом , игроки команды также составили костяк национальной сборной на прошедшем в середине июня чемпионате Центральной Азии по футболу.

Начало матча Кубка Туркменистана между ФК «Аркадаг» и ФК «Энергетик» Фото: turkmenistan.gov.tm

Согласно официальным данным, численность населения Аркадага составляет 43 тыс. человек. Парадокс при этом в том, что работать этим людям, похоже, негде. По крайней мере строительство промышленных предприятий — по производству медицинских препаратов и продовольственных товаров — только планируется. После возведения второй очереди объектов численность населения достигнет 70 тыс. человек. На строительство уже потрачено $3,3 млрд, планируется потратить еще $1,5 млрд.

Для чего построили Аркадаг

В марте в Туркменистане вступил в силу закон, согласно которому Аркадагу присвоен статус города государственного значения. Таким образом населенный пункт выведен из состава Ахалского велаята, на территории которого фактически находится. Эксперты говорят, что со временем новый город станет второй столицей страны .

— Я думаю, Аркадаг станет административным, парадным центром. Будет таким туркменским Вашингтоном, где соберется весь цвет бюрократии. В этом смысле удобно, что город расположен близко от Ашхабада, — переезд для чиновников будет мягким и безболезненным, — отметил в беседе с «Известиями» завотделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Новые автомобили такси и автобусы, переданные на оснащение транспортной инфраструктуры Аркадага Фото: turkmenistan.gov.tm

Заведующая сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Дина Малышева связывает строительство Аркадага с транзитом власти в Туркменистане.