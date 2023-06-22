Городские коды: фасады домов будут создавать по новым правилам

Навесные фасады зданий станут проектировать и оформлять по новым правилам — их утвердил Минстрой России, сообщили «Известиям» в ведомстве. Эта технология позволяет экономить на отделке зданий, в том числе жилых домов, но при этом украшать их природным камнем, клинкерной плиткой, другими видами облицовки. Используют навесные системы многие девелоперы, но отсутствие регламентов затягивало сроки проектирования и стройки. Новый свод правил позволит придавать зданиям более разнообразный облик, сократить сроки согласования проектов и издержки по ним, установит стандарты качества отделки фасадов, уверены авторы документа и застройщики.

Незнакомый облик

Свод правил проектирования навесных фасадных систем для зданий, в том числе жилых домов, утвердил Минстрой, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это популярная технология, которая позволяет застройщикам экономить на облицовке строений. Раньше правила отсутствовали и для применения навесных фасадов требовалось пройти процедуру подтверждения пригодности. Новый документ даст возможность сократить сроки проектирования и стройки.

— Системы позволяют обеспечить более разнообразный внешний вид зданий, — сказали в Минстрое. — Технология позволяет реализовать различные архитектурные идеи и решения.

Застройщикам можно использовать разнообразные облицовочные материалы: природный камень, клинкерная плитка, кассеты из металла и многие другие.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Справка «Известий» Среди преимуществ навесных фасадных систем: высокие показатели прочности, длительные сроки эксплуатации, энергоэффективность, всесезонность производства работ и быстрый монтаж, высокие характеристики по тепло- и шумоизоляции, а также стойкость к климатическим воздействиям, ветровым и снеговым нагрузкам.

— Утверждение нового свода правил расширит применение и стимулирует активное развитие рынка отечественных фасадных систем, уменьшит затраты и сроки за счет применения нормируемых данных, — сказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Среди девелоперов жилья вентилируемые навесные фасады стали чрезвычайно популярными в последнее десятилетие, сказала глава архитектурного бюро Mad Architects Мария Николаева. Раньше дома с подобными решениями были выбором для относительно немногих застройщиков, сейчас же они прочно заняли одно из лидирующих мест на рынке, подчеркнула она.

Фото: ТАСС/Octagon.Media/М. Конанков

Такие фасады выполняют декоративную функцию, не являясь несущей конструкцией, отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев. Они придают зданиям визуальную легкость и «воздушность», выполняются в различных тонах, порой имеют нестандартную форму. Всё это позволяет делать облик городских кварталов более ярким и запоминающимся, добавил девелопер.

— Внешний облик строящихся домов — важная часть комфортной городской среды, над формированием которой мы последние годы работаем. Расширение вариативности облика фасадов домов в том числе может быть конкурентным преимуществом, — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

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Также они помогут создавать более приятную среду для горожан, которые устали от тусклых или, наоборот, агрессивных тонов, отметил депутат.

Научно доказано, что фасады жилых домов влияют на психоэмоциональное состояние людей, формируют эстетические установки у детей , сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.

— Поэтому в городах с холодным климатом, где короткая продолжительность светового дня, нужна дополнительная колористика, а для южных городов важны фасады, которые не выгорают и не выглядят слишком аляписто, — подчеркнул он.

Логичный шаг

Введение в оборот законодательно закрепленных правил проектирования навесных фасадных систем — логичный шаг, сказал партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. Это систематизирует сложившиеся строительные и эксплуатационные практики, научные наработки, сократит процессы согласования и проектирования и издержки по ним.

Правила Минстроя позволят привести в порядок внешний вид муниципалитетов, считает член центрального штаба «Народного фронта», координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина. С 2017 года каждый муниципалитет был обязан создать свой дизайн-код, в том числе обозначив, в какой цветовой гамме и какой формы должны быть фасады. Но пока его утвердили лишь 26% муниципальных образований, рассказала она.

Фото: ТАСС/Олег Елков

Вторая причина, по которой необходимы стандарты — попытки бизнеса удешевить стройку и капремонт жилья, отметила эксперт. Фиксация требований к фасадным панелям на федеральном уровне позволит это предотвратить, пояснила Светлана Калинина.

— Новый стандарт позволит рынку и более плавно пережить переходный период, связанный с импортозамещением. Сроки этапа и то, как его пройдет бизнес, во многом связаны с тем, какая правовая и административная база будет у производителей, архитекторов и подрядчиков, — считает Александр Стариков.

Чем более понятной и удобной она окажется, тем проще перевести индустрию на новые рельсы и условия работы, добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

При этом риска чрезмерной эклектики от использования систем быть не может: его создают не определенные архитектурные и технические решения, а хаотичный точечный подход к застройке , отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.