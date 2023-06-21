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Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в России

Путин: власти продолжат поставки в войска ударных БПЛА и будут форсировать их выпуск
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Президент России Владимир Путин 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что в стране будут форсировать производство беспилотников и оснащать ими все рода войск.

«Будем форсировать их (беспилотников. — Ред.) массовый выпуск. Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны», — сказал Путин.

Он добавил, что также будет совершенствоваться производство систем контрбатарейной борьбы и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях.

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Накануне гендиректор «Русавиапрома» Алексей Крюков рассказал, что возможно создание дрона на основе модификации самолета Ан-2.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что научно-производственное предприятие «Радар ммс» занимается разработкой гидробеспилотника, особенность которого состоит во взлете и посадке на воду.

За несколько дней до этого стало известно, что Центр комплексных беспилотных решений создал всепогодный дрон-тяжеловес «Ультиматум», обладающий повышенной грузоподъемностью.

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