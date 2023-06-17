Предприятие «Радар ммс» заявило о разработке гидробеспилотника

Научно-производственное предприятие «Радар ммс» занимается разработкой гидробеспилотника, особенность которого состоит во взлете и посадке на воду. Об этом сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.

«Сейчас мы развиваем интересное направление — гидробеспилотник. Его особенность — взлет и посадка на воду. Гидробеспилотник незаменим там, где отсутствуют аэродромы, нет возможности посадки, или там, где использование пилотируемой авиации нецелесообразно», — рассказал он ТАСС.

Анцев добавил, что презентация такого типа беспилотника может состояться на ПМЭФ в следующем году. В проекте стратегическим партнером выступает Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева.

Как пояснил Анцев, точкой роста выступит Нижний Новгород, в котором расположены свой гидроаэродром и база, где можно испытывать и отрабатывать разработки.

Ранее, 15 июня, гендиректор космической компании SR Space Олег Мансуров на ПМЭФ рассказал, что планируется эксперимент с управлением беспилотником из космоса. По его словам, будут передаваться команды управления, а также фактически заданный сценарий полета для выполнения.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов 14 июня рассказал «Известиям» на ПМЭФ, что применение БПЛА в сельском хозяйстве позволяет осуществлять контроль за линейными объектами, а также дает возможность повысить урожайность в пять-шесть раз. Как утверждает первый вице-премьер РФ, по передаче посылок дронами уже проводились эксперименты, в том числе «Почтой России».

14 июня первые беспилотные грузовики «КамАЗ» добрались по трассе М-11 из Санкт-Петербурга в Москву в рамках экспериментального правового режима. Как рассказал «Известиям» водитель-испытатель беспилотных «КамАЗ» Динар Алмаев, машины проехали часть пути в автономном режиме управления, часть — в ручном режиме.