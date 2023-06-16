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Российская компания запланировала эксперимент по управлению беспилотником из космоса

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Российская частная космическая компания SR Space планирует провести эксперимент с управлением беспилотником из космоса. Об этом заявил гендиректор компании Олег Мансуров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня.

«У нас готовится эксперимент. Он связан с управлением беспилотными летательными аппаратами из космоса. Полезной нагрузкой как раз будут передатчики и ретрансляторы, которые будут размещены под обтекателем запускаемой ракеты. Через них можно будет осуществлять управление нашими беспилотниками», — сказал Мансуров в беседе с ТАСС.

По его словам, будут передаваться команды управления, а также фактически заданный сценарий полета для выполнения. Он указал, что беспилотник-наблюдатель «Стерх» в состоянии летать до 100 минут на расстоянии до 15 км, при этом полезная нагрузка у него около 4 кг. Как считает Мансуров, данная технология поможет обеспечить взаимодействие роя беспилотников.

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Ранее этим же днем сообщалось, что холдинг Т1 и SR Space впервые в России осуществят частный запуск ракеты в космос. Соглашение о сотрудничестве в области информационных и аэрокосмических технологий было подписано компаниями на полях ПМЭФ.

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