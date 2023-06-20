В России допустили создание беспилотника на базе модификации Ан-2
Производитель модификации советского самолета Ан-2 под названием ТВС-2МС, новосибирская компания «Русавиапром» рассматривает вариант создания беспилотника на базе этой модели. Об этом рассказал гендиректор предприятия Алексей Крюков.
«Мы посмотрели в эту сторону (создания беспилотников — Ред.), когда приняли решение модернизировать пилотажно-навигационный комплекс. <...> При этом мы изначально предусмотрели возможность расширения [функционала ТВС-2М] до полетов по приборам. Это тот момент, когда необходимо устанавливать автопилот и рулевые машинки. А если к комплексу уже во второй итерации подключить удаленное управление, то вот он и беспилотник», — сказал он в интервью на YouTube-канале «Время-вперед».
Он подчеркнул, что в настоящее время предприятие рассматривает возможность следующего шага — подключения удаленного управления и возможность беспилотных полетов ТВС-2МС.
Крюков добавил, что китайские разработчики модификаций Ан-2 уже создали его беспилотную версию: тестовые полеты прошли успешно.
Ранее, 17 июня, стало известно, что научно-производственное предприятие «Радар ммс» занимается разработкой гидробеспилотника, особенность которого состоит во взлете и посадке на воду.
В конце мая президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о создании дивизиона собственных беспилотников и о расширении производства дронов в несколько раз.