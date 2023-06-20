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В России допустили создание беспилотника на базе модификации Ан-2

Гендиректор «Русавиапром» Крюков: возможно создание дрона на основе модификации самолета Ан-2
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Производитель модификации советского самолета Ан-2 под названием ТВС-2МС, новосибирская компания «Русавиапром» рассматривает вариант создания беспилотника на базе этой модели. Об этом рассказал гендиректор предприятия Алексей Крюков.

«Мы посмотрели в эту сторону (создания беспилотников — Ред.), когда приняли решение модернизировать пилотажно-навигационный комплекс. <...> При этом мы изначально предусмотрели возможность расширения [функционала ТВС-2М] до полетов по приборам. Это тот момент, когда необходимо устанавливать автопилот и рулевые машинки. А если к комплексу уже во второй итерации подключить удаленное управление, то вот он и беспилотник», — сказал он в интервью на YouTube-канале «Время-вперед».

Он подчеркнул, что в настоящее время предприятие рассматривает возможность следующего шага — подключения удаленного управления и возможность беспилотных полетов ТВС-2МС.

Крюков добавил, что китайские разработчики модификаций Ан-2 уже создали его беспилотную версию: тестовые полеты прошли успешно.

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Ранее, 17 июня, стало известно, что научно-производственное предприятие «Радар ммс» занимается разработкой гидробеспилотника, особенность которого состоит во взлете и посадке на воду.

В конце мая президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о создании дивизиона собственных беспилотников и о расширении производства дронов в несколько раз.

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