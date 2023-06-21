Путин отметил стойкость наследников героев ВОВ во время спецоперации

Наследники героев Великой Отечественной войны стойко сражаются за правду и справедливость во время специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Кремля.

«В наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество, за правду и справедливость», — сказал президент.

Участники спецоперации защищают россиян, территориальную целостность России и ее право на суверенное развитие.

Он подчеркнул, что нравственной основой для российских офицеров всегда были любовь к Родине и ответственность за ее судьбу. Именно эти качества были решающими в сражениях, «которые определяли судьбу нашего Отечества, да и всего мира», добавил Путин.

Ранее в июне Путин рассказал, что российское общество в ходе спецоперации по защите Донбасса проявило сплоченность — в этом состоит большое преимущество России. В этом же месяце президент на встрече с ранеными солдатами в госпитале имени Вишневского назвал героями участников спецоперации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.