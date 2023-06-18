Путин назвал большим преимуществом РФ сплоченность россиян в ходе спецоперации

Российское общество в ходе спецоперации по защите Донбасса проявило сплоченность — в этом состоит большое преимущество России. Об этом в воскресенье, 18 июня, заявил президент РФ Владимир Путин. Фрагмент программы «Москва. Кремль. Путин» с этой частью обращения опубликовал в воскресенье, 18 июня, журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Это большое наше преимущество, наше, России. И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества. И оно в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность», — сказал глава государства.

Ранее в этот же день сообщалось, что Путин рассказал о возвращении многих раненых российских военнослужащих к боевым действиям по своему желанию. По его словам, все, с кем он разговаривал лично, выразили желание вернуться в зону боевых действий.

12 июня Путин назвал героями участников спецоперации, которые сражаются в жестких боевых условиях. Об этом он заявил на встрече с ранеными солдатами в госпитале имени Вишневского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.