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Наклеившего на машины ООН в Киеве надпись «Бесполезные» вызвали в суд

«Страна.ua»: наклеившего на автомобили ООН надпись «Бесполезные» вызвали в суд
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Hennadii Minchenko
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Киевского фотографа, наклеившего на автомобили ООН надпись «Бесполезные», вызвали в суд. Об этом в среду, 21 июня, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что суд состоится в день рождения фотографа, 22 сентября, по административной статье за мелкое хулиганство.

Сама акция, как сообщает издание, произошла 7 июня. В тот день в сети распространились фотографии автомобилей ООН в Киеве, на которых были нанесены надписи useless (бесполезный). В частности, в качестве первой буквы надписи была обыграна первая буква из английского названия ООН — UN.

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Ранее, 2 июня, суд в Киеве отправил украинскую певицу Инну Воронову под домашний арест из-за опубликованного видео с работой ПВО.Сообщается, что после публикации Воронова удалила кадры и опубликовала новый пост с извинениями, но это не помогло ей избежать наказания.

Ранее, 20 мая, суд на Украине приговорил 17-летнего подростка к 10 годам тюрьмы якобы за помощь российским военным. По словам адвоката, мальчика ни раз пытались заставить оговорить себя и знакомых и пытали. В отношении него также не были рассмотрены никакие смягчающие обстоятельства.

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