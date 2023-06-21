Путин поручил изучить возможность уголовного наказания за намеренные поджоги леса

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги леса и сухой растительности вне зависимости от наступившего ущерба. Соответствующее поручение опубликовано 20 июня на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба», — сказано в тексте.

Кабмину необходимо подготовить доклад до 1 августа.

Ранее, 18 июня, мэр Магадана Юрий Гришан сообщил, что лесной пожар вспыхнул в западной части полуострова Старицкого, неподалеку от природного памятника Каменный Венец.

В мэрии указали, что основной причиной природных пожаров и палов сухой травы является человеческий фактор. Там также напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 тыс. до 800 тыс. рублей.

С 20 июня на территории Магадана ввели режим ЧС в целях обеспечения пожарной безопасности. В лесах и местах отдыха установлены дополнительные требования пожарной безопасности и запрет на проведение всех видов пожароопасных работ. Также запрещается пользоваться мангалами, сжигать мусор и листья.