Под Магаданом вспыхнул лесной пожар

В западной части полуострова Старицкого неподалеку от природного памятника Каменный Венец вспыхнул лесной пожар. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил в своем Telegram-канале мэр Магадана Юрий Гришан.

На место возгорания выдвинулись три единицы пожарной техники и катер на воздушной подушке.

«Место крайне труднодоступное. Решаем вопрос по привлечению вертолета для тушения пожара», — говорится в сообщении мэра.

Ранее, 15 июня, Гидрометцентр предупредил о высоком риске лесных пожаров в Москве, который сохранится до 19 июня включительно. В эти же дни в Московской области будет действовать режим среднего и высокого уровней пожарной опасности.