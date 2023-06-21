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В Братске потребовали закрыть кафе после массового отравления шаурмой

Прокуратура просит суд закрыть кафе в Братске после массового отравления
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Фото: СК РФ
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Прокуратура города Братск Иркутской области подала иск в суд о прекращении работы кафе после массового отравления шаурмой. Об этом в среду, 21 июня, сообщается на сайте регионального ведомства.

Согласно имеющимся данным, в заведении не соблюдались правила хранения готовой продукции, а также были зафиксированы нарушения в процессе приготовления, в том числе использовалось несертифицированное сырье. Кроме того, сотрудники кафе не имели условий для поддержания личной гигиены и дезинфекции помещений.

Правоохранители обратились в городской суд с целью добиться закрытия кафе до тех пор, пока не будут устранены выявленные проблемы. По факту систематического пренебрежения санитарно-эпидемиологическими нормами было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

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О первых случаях отравления шаурмой в Братске стало известно утром 14 июня. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в продуктах была обнаружена сальмонелла. 15 июня владельца кафе задержали, а 19 июня суд отправил его под домашний арест.

По последним данным, зарегистрировано 103 случая отравления. Губернатор региона Игорь Кобзев 20 июня сообщил, что тяжелых случаев заболевания не наблюдается.

Это уже не первый случай массового отравления после посещения данного заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.

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