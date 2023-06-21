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Эксперт рассказал об особенностях при выборе подрядчика для строительства дома

Эксперт Усталов: лучше обращаться к опытным подрядчикам для строительства загородного дома
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Спрос на частное жилье влияет на рост количества строительных компаний, которые предлагают свои услуги населению. Среди них есть как честные, так и недобросовестные застройщики. Учредитель и генеральный директор ООО «Иннова» Вадим Усталов рассказал «Известиям», как выбрать надежную компанию для создания загородного дома и избежать рисков.

В первую очередь стоит узнать максимум информации о выбранном застройщике.

«Лучше отдавать предпочтение опытным организациям, которые ведут свою деятельность несколько лет и предоставляют всю информацию о себе по запросу клиента», — объяснил эксперт.

В некоторых случаях учредительные документы можно увидеть на сайте организации или в соцсетях. Публикация такой информации в свободном доступе может означать, что от заказчиков ничего не скрывается.

Надежная компания при смене юрлица продолжает работать с теми же названиями, адресами и номерами телефонов.

«Если при смене юридического лица бренд был полностью изменен, то это повод задуматься о причинах, почему застройщик резко изменил все свои данные, и поискать отзывы о его прошлой деятельности», — добавил Усталов.

Кроме того, следует проверить, есть ли судебные иски: найти информацию об этом можно в Сети или же на сайте арбитражного суда.

Эксперт также отметил, что нельзя слепо доверять отзывам в интернете, так как они могут быть недостоверными.

«Лучше всего опираться на те мнения, где приложены фото- или видеодоказательства, документы о проведении работ и другие данные. Также вы можете узнать отзывы от реальных людей, которым доверяете», — отметил он.

До момента заключения договора необходимо узнать, дает ли застройщик гарантию на выполненные виды работ. Добросовестные организации предлагают долгосрочную гарантию, рассказал Усталов. Такие компании могут устранить недостатки постройки в ходе гарантийного срока, им важна репутация, поэтому они решают конфликты в досудебном порядке.

При посещении офиса строительной организации можно запросить оригиналы документов, портфолио готовых домов, оценить вежливость и компетентность сотрудников, узнать все условия работы, сроки гарантии, информацию о материалах и другие моменты.

«Строительство дома, который прослужит вам долгие годы, – это долгий и кропотливый процесс. Подходите к выбору застройщика серьезно, тщательно проверяйте информацию и не торопитесь принимать окончательное решение», — рекомендовал Усталов.

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12 мая стало известно, что Российский союз строителей предложил обязать граждан при самостоятельном строительстве частных домов готовить для них проектную документацию. 18 мая в Минстрое России заявили, что не поддерживают такую инициативу.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что, согласно исследованию «Авито Недвижимости», средняя стоимость объектов загородной недвижимости за год выросла на 36,4% и составила 3 млн рублей. Больше всего выросла стоимость домов и дач — на 28% и 16,7% соответственно. В то же время стоимость коттеджей и таунхаусов за 12 месяцев поднялась на 9,6% и 8,4% соответственно.

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