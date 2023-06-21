Эксперт рассказал об особенностях при выборе подрядчика для строительства дома
Спрос на частное жилье влияет на рост количества строительных компаний, которые предлагают свои услуги населению. Среди них есть как честные, так и недобросовестные застройщики. Учредитель и генеральный директор ООО «Иннова» Вадим Усталов рассказал «Известиям», как выбрать надежную компанию для создания загородного дома и избежать рисков.
В первую очередь стоит узнать максимум информации о выбранном застройщике.
«Лучше отдавать предпочтение опытным организациям, которые ведут свою деятельность несколько лет и предоставляют всю информацию о себе по запросу клиента», — объяснил эксперт.
В некоторых случаях учредительные документы можно увидеть на сайте организации или в соцсетях. Публикация такой информации в свободном доступе может означать, что от заказчиков ничего не скрывается.
Надежная компания при смене юрлица продолжает работать с теми же названиями, адресами и номерами телефонов.
«Если при смене юридического лица бренд был полностью изменен, то это повод задуматься о причинах, почему застройщик резко изменил все свои данные, и поискать отзывы о его прошлой деятельности», — добавил Усталов.
Кроме того, следует проверить, есть ли судебные иски: найти информацию об этом можно в Сети или же на сайте арбитражного суда.
Эксперт также отметил, что нельзя слепо доверять отзывам в интернете, так как они могут быть недостоверными.
«Лучше всего опираться на те мнения, где приложены фото- или видеодоказательства, документы о проведении работ и другие данные. Также вы можете узнать отзывы от реальных людей, которым доверяете», — отметил он.
До момента заключения договора необходимо узнать, дает ли застройщик гарантию на выполненные виды работ. Добросовестные организации предлагают долгосрочную гарантию, рассказал Усталов. Такие компании могут устранить недостатки постройки в ходе гарантийного срока, им важна репутация, поэтому они решают конфликты в досудебном порядке.
При посещении офиса строительной организации можно запросить оригиналы документов, портфолио готовых домов, оценить вежливость и компетентность сотрудников, узнать все условия работы, сроки гарантии, информацию о материалах и другие моменты.
«Строительство дома, который прослужит вам долгие годы, – это долгий и кропотливый процесс. Подходите к выбору застройщика серьезно, тщательно проверяйте информацию и не торопитесь принимать окончательное решение», — рекомендовал Усталов.
12 мая стало известно, что Российский союз строителей предложил обязать граждан при самостоятельном строительстве частных домов готовить для них проектную документацию. 18 мая в Минстрое России заявили, что не поддерживают такую инициативу.
Ранее, 20 апреля, сообщалось, что, согласно исследованию «Авито Недвижимости», средняя стоимость объектов загородной недвижимости за год выросла на 36,4% и составила 3 млн рублей. Больше всего выросла стоимость домов и дач — на 28% и 16,7% соответственно. В то же время стоимость коттеджей и таунхаусов за 12 месяцев поднялась на 9,6% и 8,4% соответственно.