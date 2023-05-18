Минстрой не поддержал идею обязать россиян готовить проектные документы при ИЖС
Минстрой России не поддерживает предложение Российского союза строителей обязать россиян подготавливать проектную документацию при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства 18 мая.
«Такой подход может снизить доступность ИЖС для жителей страны. Подготовка градостроительной документации для обычного гражданина самостоятельно является сложной задачей, как правило, требующей прибегать к помощи специалистов, что приводит к увеличению расходов», — отметили там.
В ведомстве подчеркнули, что развитие ИЖС — одно из важных направлений деятельности правительства и Минстроя. Уточняется, что по поручению президента РФ Владимира Путина формируются механизмы поддержки ИЖС и граждан, желающих улучшить жилищные условия, переехав в частный дом. В частности, разработана инициатива правительства «Мой частный дом», которая направлена на улучшение жилищных условий россиян за счет повышения доступности строительства и приобретения частных домов.
Также в настоящее время действует упрощенный порядок регистрации индивидуальных жилых домов, в рамках которого можно зарегистрировать объекты ИЖС даже без получения уведомлений. Такая «дачная амнистия» действует до 1 марта 2031 года.
«Инициатива по обязательной подготовке проектной документации при ИЖС может, в свою очередь, усложнить для граждан процесс строительства частных домов», — заключили в министерстве.
О том, что соответствующее предложение Российский союз строителей направил в Минстрой, сообщалось 12 мая. Предполагалось, что при установлении такой меры россиянам необходимо было бы организовывать негосударственную экспертизу проекта и независимый строительный надзор при возведении индивидуальных домов. Для этого можно было бы нанимать специалистов.
Заместитель гендиректора «Kaskad Недвижимость» Дарина Муллина рассказала «Известиям», что мера может улучшить качество строительства и сделать дома безопаснее. Как она объяснила, наличие проектной документации позволит более точно планировать и контролировать процесс, а независимый надзор и экспертиза помогут предотвратить возможные нарушения и дефекты.