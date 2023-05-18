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Минстрой не поддержал идею обязать россиян готовить проектные документы при ИЖС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Минстрой России не поддерживает предложение Российского союза строителей обязать россиян подготавливать проектную документацию при индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС), сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства 18 мая.

«Такой подход может снизить доступность ИЖС для жителей страны. Подготовка градостроительной документации для обычного гражданина самостоятельно является сложной задачей, как правило, требующей прибегать к помощи специалистов, что приводит к увеличению расходов», — отметили там.

В ведомстве подчеркнули, что развитие ИЖС — одно из важных направлений деятельности правительства и Минстроя. Уточняется, что по поручению президента РФ Владимира Путина формируются механизмы поддержки ИЖС и граждан, желающих улучшить жилищные условия, переехав в частный дом. В частности, разработана инициатива правительства «Мой частный дом», которая направлена на улучшение жилищных условий россиян за счет повышения доступности строительства и приобретения частных домов.

Также в настоящее время действует упрощенный порядок регистрации индивидуальных жилых домов, в рамках которого можно зарегистрировать объекты ИЖС даже без получения уведомлений. Такая «дачная амнистия» действует до 1 марта 2031 года.

«Инициатива по обязательной подготовке проектной документации при ИЖС может, в свою очередь, усложнить для граждан процесс строительства частных домов», — заключили в министерстве.

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О том, что соответствующее предложение Российский союз строителей направил в Минстрой, сообщалось 12 мая. Предполагалось, что при установлении такой меры россиянам необходимо было бы организовывать негосударственную экспертизу проекта и независимый строительный надзор при возведении индивидуальных домов. Для этого можно было бы нанимать специалистов.

Заместитель гендиректора «Kaskad Недвижимость» Дарина Муллина рассказала «Известиям», что мера может улучшить качество строительства и сделать дома безопаснее. Как она объяснила, наличие проектной документации позволит более точно планировать и контролировать процесс, а независимый надзор и экспертиза помогут предотвратить возможные нарушения и дефекты.

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