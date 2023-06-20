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Инфекционист рассказал, как сальмонелла могла попасть в шаурму в Братске

Инфекционист Никифоров: сальмонелла могла попасть в шаурму в Братске от кого-то из персонала
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сальмонелла, которая стала причиной отравления шаурмой более 100 человек в Братске, могла попасть в продукт из-за антисанитарии на кухне или наличия возбудителя у кого-то из персонала. Об этом в разговоре с «Известиями» 20 июня заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

Он отметил, что сальмонелла — это довольно широко распространенная бактерия, которая может вызвать состояние, близкое к пищевому отравлению. Благоприятной средой для ее размножения являются мясные и молочные продукты.

«Как правило, сальмонеллу можно встретить там, где нарушаются санитарные нормы при приготовлении пищи. Ее носителями могут быть как животные, например, курица, так и люди. Поэтому у поваров при трудоустройстве всегда проверяют наличие медицинской книжки, в которой должны быть указаны результаты анализа на наличие сальмонеллы», — рассказал Никифоров.

При этом, он обратил внимание, что, судя по всему, шаурма не была прожарена должным образом. В противном случае, даже при наличии возбудителя в мясе, заражения бы не произошло, так как высокая температура убивает сальмонеллу.

Также инфекционист отметил, что распознать зараженный продукт самому практически невозможно, поскольку он не меняет ни вкус, ни цвет, ни запах. Соответственно, человек ничего не подозревает и отравление для него становится неожиданным.

Недооценивать опасность заражения сальмонеллезом не стоит. По словам Никифорова, в некоторых случаях это грозит летальным исходом, так как возбудитель может поразить не только желудочно-кишечный тракт, но и попасть в кровоток и стать причиной генерализации инфекции, условно говоря, — сепсиса.

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О первых случаях отравления шаурмой в Братске (Иркутская область) стало известно утром 14 июня. Возбуждено уголовное дело о производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в продуктах была обнаружена сальмонелла.

По последним данным, зарегистрировано 103 случая отравления. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что тяжелых случаев заболевания не наблюдается.

15 июня владельца кафе задержали, а 19 июня суд отправил его под домашний арест.

Это уже не первый случай массового отравления после посещения этого заведения. Так, в 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.

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