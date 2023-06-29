Трава горькая: какие премьеры сериалов ждут россиян в июле
Июль — не самый популярный месяц для телепремьер, и все же каналы и стриминговые сервисы подготовили для отпускников, желающих на досуге насладиться свежими зрелищами, развлечения на любой вкус — от мистики («Там, где цветет полынь») до фантастики («Основание — 2») и от политического триллера («Спецоперация: Львица») до разудалой народной комедии («Тяни, Сундук!»). О том, какие новые сериалы зрители смогут увидеть в июле, рассказывают «Известия».
«Там, где цветет полынь»
1 июля, KION
Режиссер Кирилл Кузин вошел в кинематограф «Самым лучшим фильмом», комедией с уровнем юмора сильно ниже пояса, и отчасти реабилитировался недавним сериалом «Сергий против нечисти» — затейливой смесью мистики и комедии. Нынче он делает еще один шаг вверх, представляя на суд зрителя серьезный, как надгробие, мистический сериал по одноименному роману Ольги Птицевой. Поклонники писательницы утверждают, что книга так и просится на экран, однако создатели сериала решили, что в визуальном формате сюжету необходимы кое-какие правки.
Так, главная героиня Ульяна из третьекурсницы превращается в ученицу 10 класса — благо, тонкая девичья фактура позволяет Виктории Агалаковой («Нулевой пациент») вполне убедительно выглядеть в подростковых ролях. Таинственный старец-проводник в мир ведьмовства по сравнению с книжной версией помолодеет эдак на полвека и обретет черты Артема Ткаченко, хорошо знакомого с темой чертовщины по «Вампирам средней полосы». Главной злодейкой станет Сабина Ахмедова («Содержанки»). Удастся ли Кириллу Кузину по-настоящему напугать публику, или он, не удержавшись, все же добавит к истории девочки, чующей смерть, своей фирменной комедийной интонации, узнаем уже скоро.
«Тяни, Сундук!»
6 июля, Premier
Положительный герой народной комедии всегда решает проблемы глобальные — громит мафию, защищает справедливость, спасает природу. Вот и житель среднерусской деревни Антоновка по прозвищу Сундук замахнулся на спасение своей малой родины от устроенной пришельцами из города экологической катастрофы .
Героя играет Денис Сундуков — то есть шутки начинаются уже с титров. Дальше в комедии о чемпионате по рыбалке, организованном борцом за экологию, все будет предсказуемо: герой на леденящем душу английском обратиться к известному экологу ди Каприо, обольет стража порядка пеной из огнетушителя, а будучи неправедно упеченным за решетку, разрушит узилище одним метким броском кепки. Рыба будет крупной, самогон — крепким, а пиво из банок будут пить только городские циники и враги природы, которым скорый на расправу Сундук выдаст по сусалам по заслугам.
«Замкнутый круг»
13 июля, MAX
Стивен Содерберг — режиссер первого ряда: лауреат Канн за фильм «Секс, ложь и видео», а уж его блокбастеры, отмеченные внушительной кассой и оскаровскими номинациями, сходу и не пересчитать: «Траффик», «Солярис», «Одиннадцать друзей Оушена»... Так что сериал обещает и пищу уму, и радость глазу. К тому же в роли сценариста выступил Эд Соломон («Люди в черном», «Ангелы Чарли», «Иллюзия обмана»).
Детективный сюжет начинается с неудачного похищения, расследование которого приводит полицейских к самым разным жителям Нью-Йорка, которые, на первый взгляд, далеки друг от друга, насколько это вообще возможно, но на деле оказываются связанными цепочкой грязных тайн, объединивших их в единый круг. Авторы обещают, что интрига будет удерживать зрителей в напряжении до самой последней серии, и в это, глядя на списки съемочной группы, легко поверить. Актерский состав соответствует заявленной планке: в сериале сыграли Клэр Дэйнс, Зази Битц, Тимоти Олифант, Деннис Куэйд и Алекс Уинтер.
«Основание-2»
14 июля, Apple TV
Первый сезон сериала по знаменитому циклу романов Айзека Азимова о таинственной организации ученых, составляющих универсальную энциклопедию человеческих знаний, чтобы спасти людей от грядущей в будущем тысячелетней деградации, критики назвали «"Игрой престолов" в космосе». Те же критики, впрочем, сетовали на то, что авторам не хватило живости фантазии, чтобы превратить труд знаменитого фантаста в по-настоящему увлекательное зрелище.
Зрители с критиками, впрочем, согласились не во всем: фанаты Азимова указывали на то, что сам цикл лишен сколь-нибудь интригующего сюжета и, по сути, является протяжной притчей о высокой миссии, которую его герои несут сквозь поколения, самоотверженно отказавшись от личных амбиций, исключительно во имя дела, общего для всего человечества.
Впрочем, и сторонники, и противники экранизации соглашались в одном: сериал вышел невероятно красивым. И вот по этому показателю, судя по тизерам, второй сезон не отстанет, а то и превзойдет первую часть. Бушующий океан и светящиеся космолеты, звездные дали и угрюмые скальные гиганты, драконы и левитирующие девушки — будет, на чем задержать взгляд. Удастся ли на этот раз авторам шоу заставить зрителя сопереживать героям, мы узнаем лишь после выхода сериала.
«Правосудие: Первобытный город»
18 июля, Hulu
Культовый сериал «Правосудие», вольная экранизация произведений Элмора Леонарда, стартовал в 2010 году, сделав звездой Тимоти Олифанта и подарив популярность жанру неовестерна. «Правосудие» выдержало шесть сезонов и, казалось, окончательно завершилось в 2015 году. Однако зрители жаждали продолжение — и создатели оригинального сериала Майкл Диннер и Джон Эвнетт не смогли обмануть ожидания публики.
В основу нового сериала лег роман Элмора Леонарда «Первобытный город». Но не стоит, обманувшись названием, ожидать антиутопии. «Правосудие: Первобытный город» по-прежнему строится на столкновении современных городских джунглей и старомодного представления о законе и справедливости, которое демонстрирует помощник федерального маршала (по-нашему, судебный исполнитель) Рейлан Гивенс (Тимоти Олифант).
Суть этого противостояния блестяще демонстрирует первый же кадр: ковбойская шляпа Гивенса катится по асфальту на фоне небоскребов Детройта. В городе, давно ставшем синонимом американского упадка, герою Олифанта предстоит сразиться с социопатом Клементом Манселлом, который в эпоху всевластной толерантности и адвокатских уловок успешно избегает наказания. Каким образом дедовские методы Гивенса помогут справедливости торжествовать, мы, быть может, узнаем к концу 1 сезона.
«Спецоперация: Львица»
23 июля, Paramount +
Тейлор Шеридан — ветеран сериального жанра: в качестве актера он успел сняться еще в «Уокере, техасском рейнджере». С тех пор он набрался опыта и как сценарист, и как режиссер: в его послужном списке — такие, безусловно, удачные работы, как «1883» и «Йеллоустоун». В сериале «Спецоперация: Львица» он изначально числился сценаристом, но по ходу работы взял на себя и режиссерские функции.
Главную роль спецагента ЦРУ, которая пытается совместить свою не самую спокойную работу с личной жизнью и найти общий язык с напарником — морским пехотинцем, сыграет Зои Салдана. Вместе с ней перед зрителями предстанет целый звездный ансамбль, который сделал бы честь любому блокбастеру. Достаточно сказать, что в роли госсекретаря США в сериале предстанет Морган Фримен, а в роли руководительницы секретной программы «Львица» предстанет сама Николь Кидман.
«Скрежет металла»
28 июля, Peacock
Создатели сериалов уже привычно радуют тематическими новинками поклонников компьютерных игр, не пропуская ни месяца. Июль не станет исключением: на экраны выходит комедийный сериал по мотивам игры Twisted Metal компании PlayStation Studios. В центре событий — невезучий бедолага Джон Доу (Энтони Маки — «Мстители: Финал», «Капитан Америка: Дивный новый мир»), которому неожиданно выпал шанс поправить свои дела. Но для этого придется как следует потрудиться, доставив таинственную посылку по назначению по дорогам, искореженным апокалипсисом, удирая от одичавших мародеров на развалюхах, достойных «Безумного Макса», спасаясь от адского клоуна и прочих многочисленных зловещих персонажей, населяющих вселенную игры. Сам герой Маки, выступившего, в том числе, продюсером сериала, — добродушный болтливый раздолбай, чьи шуточки здорово скрасят сюжет для тех, кто никогда не фанател по играм Playstation.