Трава горькая: какие премьеры сериалов ждут россиян в июле

Июль — не самый популярный месяц для телепремьер, и все же каналы и стриминговые сервисы подготовили для отпускников, желающих на досуге насладиться свежими зрелищами, развлечения на любой вкус — от мистики («Там, где цветет полынь») до фантастики («Основание — 2») и от политического триллера («Спецоперация: Львица») до разудалой народной комедии («Тяни, Сундук!») . О том, какие новые сериалы зрители смогут увидеть в июле, рассказывают «Известия».

«Там, где цветет полынь»

1 июля, KION

Режиссер Кирилл Кузин вошел в кинематограф «Самым лучшим фильмом», комедией с уровнем юмора сильно ниже пояса, и отчасти реабилитировался недавним сериалом «Сергий против нечисти» — затейливой смесью мистики и комедии. Нынче он делает еще один шаг вверх, представляя на суд зрителя серьезный , как надгробие, мистический сериал по одноименному роману Ольги Птицевой. Поклонники писательницы утверждают, что книга так и просится на экран, однако создатели сериала решили, что в визуальном формате сюжету необходимы кое-какие правки.

Так, главная героиня Ульяна из третьекурсницы превращается в ученицу 10 класса — благо, тонкая девичья фактура позволяет Виктории Агалаковой («Нулевой пациент») вполне убедительно выглядеть в подростковых ролях. Таинственный старец-проводник в мир ведьмовства по сравнению с книжной версией помолодеет эдак на полвека и обретет черты Артема Ткаченко, хорошо знакомого с темой чертовщины по «Вампирам средней полосы». Главной злодейкой станет Сабина Ахмедова («Содержанки»). Удастся ли Кириллу Кузину по-настоящему напугать публику, или он, не удержавшись, все же добавит к истории девочки, чующей смерть, своей фирменной комедийной интонации, узнаем уже скоро.

«Тяни, Сундук!»

6 июля, Premier

Положительный герой народной комедии всегда решает проблемы глобальные — громит мафию, защищает справедливость, спасает природу. Вот и житель среднерусской деревни Антоновка по прозвищу Сундук замахнулся на спасение своей малой родины от устроенной пришельцами из города экологической катастрофы .

Героя играет Денис Сундуков — то есть шутки начинаются уже с титров. Дальше в комедии о чемпионате по рыбалке, организованном борцом за экологию, все будет предсказуемо: герой на леденящем душу английском обратиться к известному экологу ди Каприо, обольет стража порядка пеной из огнетушителя, а будучи неправедно упеченным за решетку, разрушит узилище одним метким броском кепки. Рыба будет крупной, самогон — крепким, а пиво из банок будут пить только городские циники и враги природы, которым скорый на расправу Сундук выдаст по сусалам по заслугам.

«Замкнутый круг»

13 июля, MAX

Стивен Содерберг — режиссер первого ряда: лауреат Канн за фильм «Секс, ложь и видео», а уж его блокбастеры, отмеченные внушительной кассой и оскаровскими номинациями, сходу и не пересчитать: «Траффик», «Солярис», «Одиннадцать друзей Оушена» ... Так что сериал обещает и пищу уму, и радость глазу. К тому же в роли сценариста выступил Эд Соломон («Люди в черном», «Ангелы Чарли», «Иллюзия обмана») .

Детективный сюжет начинается с неудачного похищения, расследование которого приводит полицейских к самым разным жителям Нью-Йорка, которые, на первый взгляд, далеки друг от друга, насколько это вообще возможно, но на деле оказываются связанными цепочкой грязных тайн, объединивших их в единый круг. Авторы обещают, что интрига будет удерживать зрителей в напряжении до самой последней серии, и в это, глядя на списки съемочной группы, легко поверить. Актерский состав соответствует заявленной планке: в сериале сыграли Клэр Дэйнс, Зази Битц, Тимоти Олифант, Деннис Куэйд и Алекс Уинтер.

«Основание-2»

14 июля, Apple TV

Первый сезон сериала по знаменитому циклу романов Айзека Азимова о таинственной организации ученых, составляющих универсальную энциклопедию человеческих знаний, чтобы спасти людей от грядущей в будущем тысячелетней деградации, критики назвали «"Игрой престолов" в космосе». Те же критики, впрочем, сетовали на то, что авторам не хватило живости фантазии, чтобы превратить труд знаменитого фантаста в по-настоящему увлекательное зрелище.

Зрители с критиками, впрочем, согласились не во всем: фанаты Азимова указывали на то, что сам цикл лишен сколь-нибудь интригующего сюжета и, по сути, является протяжной притчей о высокой миссии, которую его герои несут сквозь поколения, самоотверженно отказавшись от личных амбиций, исключительно во имя дела, общего для всего человечества.

Впрочем, и сторонники, и противники экранизации соглашались в одном: сериал вышел невероятно красивым. И вот по этому показателю, судя по тизерам, второй сезон не отстанет, а то и превзойдет первую часть. Бушующий океан и светящиеся космолеты, звездные дали и угрюмые скальные гиганты, драконы и левитирующие девушки — будет, на чем задержать взгляд. Удастся ли на этот раз авторам шоу заставить зрителя сопереживать героям, мы узнаем лишь после выхода сериала.

«Правосудие: Первобытный город»

18 июля, Hulu

Культовый сериал «Правосудие», вольная экранизация произведений Элмора Леонарда, стартовал в 2010 году, сделав звездой Тимоти Олифанта и подарив популярность жанру неовестерна. «Правосудие» выдержало шесть сезонов и, казалось, окончательно завершилось в 2015 году. Однако зрители жаждали продолжение — и создатели оригинального сериала Майкл Диннер и Джон Эвнетт не смогли обмануть ожидания публики.

В основу нового сериала лег роман Элмора Леонарда «Первобытный город». Но не стоит, обманувшись названием, ожидать антиутопии. «Правосудие: Первобытный город» по-прежнему строится на столкновении современных городских джунглей и старомодного представления о законе и справедливости , которое демонстрирует помощник федерального маршала (по-нашему, судебный исполнитель) Рейлан Гивенс (Тимоти Олифант).

Суть этого противостояния блестяще демонстрирует первый же кадр: ковбойская шляпа Гивенса катится по асфальту на фоне небоскребов Детройта. В городе, давно ставшем синонимом американского упадка, герою Олифанта предстоит сразиться с социопатом Клементом Манселлом, который в эпоху всевластной толерантности и адвокатских уловок успешно избегает наказания. Каким образом дедовские методы Гивенса помогут справедливости торжествовать, мы, быть может, узнаем к концу 1 сезона.

«Спецоперация: Львица»

23 июля, Paramount +

Тейлор Шеридан — ветеран сериального жанра: в качестве актера он успел сняться еще в «Уокере, техасском рейнджере». С тех пор он набрался опыта и как сценарист, и как режиссер: в его послужном списке — такие, безусловно, удачные работы, как «1883» и «Йеллоустоун». В сериале «Спецоперация: Львица» он изначально числился сценаристом, но по ходу работы взял на себя и режиссерские функции.

Главную роль спецагента ЦРУ, которая пытается совместить свою не самую спокойную работу с личной жизнью и найти общий язык с напарником — морским пехотинцем, сыграет Зои Салдана. Вместе с ней перед зрителями предстанет целый звездный ансамбль, который сделал бы честь любому блокбастеру. Достаточно сказать, что в роли госсекретаря США в сериале предстанет Морган Фримен, а в роли руководительницы секретной программы «Львица» предстанет сама Николь Кидман.

«Скрежет металла»

28 июля, Peacock