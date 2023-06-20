Верховный суд Белоруссии отклонил апелляционную жалобу на приговор Тихановской

Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор заочно осужденной экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской в виде 15 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 20 июня на сайте суда.

«Приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 года по обвинению Тихановской С. Г. <...> оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.

Тихановскую признали в марте виновной в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти и заочно приговорили к 15 годам колонии общего режима.

Кроме того, в декабре 2021 года суд приговорил мужа Тихановской, блогера Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Суд счел доказанным, что обвиняемый и его соратники длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии.

В 2020 году в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с итогами голосования и объявила победителем выборов Тихановскую. В стране прошли акции протеста. Позже Тихановская уехала в Литву. В октябре 2020 года она была объявлена белорусскими властями в межгосударственный розыск.