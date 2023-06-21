Опубликованы первые кадры пикапа Mitsubishi L200

Японский производитель автомобилей Mitsubishi 21 июня опубликовал видео создания дизайна нового поколения пикапа L200.

Новинка получила массивную решетку радиатора и многоярусную переднюю оптику. В целом, новая итерация L200 сохранила брутальный дизайн как экстерьера, так и интерьера.

Вероятно, L200 позаимствовал платформу и многие детали интерьера внедорожника Mitsubishi Outlander. Также некоторые эксперты полагают, что пикап построен на той же платформе, что Nissan Navara. Известно, что L200 будут выпускать на заводе в Таиланде.

Выпущенный в Соединенных Штатах Америки электрический пикап Rivian R1T 20 июня появился на российском рынке. Автомобиль оснащен четырьмя моторами, которые развивают суммарно 760 л.с. (1120 Нм). Разгон до 100 км/ч занимает у пикапа 3 с, а максимальная скорость составляет 201 км/ч. Запас хода электропикапа ― 505 км на одной подзарядке.

Rivian R1T может совершать так называемый «танковый разворот», находясь на одном месте. Из опций покупатель получает панорамную крышу, кожаный интерьер, электроподогрев и вентиляцию передних сидений, круиз-контроль, систему контроля давления в шинах и климат-контроль.