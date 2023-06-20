В России появился электропикап Rivian R1T

Выпущенный в Соединенных Штатах Америки электрический пикап Rivian R1T появился на российском рынке, сообщает 20 июня, во вторник, Autonews.ru. Новинка ввезена в Россию по параллельному импорту, цена ― от 15 490 000 рублей.

Автомобиль оснащен четырьмя моторами, которые развивают суммарно 760 л.с. (1120 Нм). Разгон до 100 км/ч занимает у пикапа 3 с, а максимальная скорость составляет 201 км/ч. Запас хода электропикапа ― 505 км на одной подзарядке.

Rivian R1T может совершать так называемый «танковый разворот», находясь на одном месте. Из опций покупатель получает панорамную крышу, кожаный интерьер, электроподогрев и вентиляцию передних сидений, круиз-контроль, систему контроля давления в шинах и климат-контроль.

Китайский производитель Changan 20 июня объявил о выходе «пикапа бизнес-класса» Hunter Plus в России. Продажи автомобиля начнутся до конца июня. Габариты автомобиля: длина ― 5350 мм, ширина ― 1980 мм, высота ― 1875 мм. Высота дорожного просвета составляет 225 мм, а углы въезда и съезда ― 28 и 26 градусов.