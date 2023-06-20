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Пульмонолог назвал одышку в покое признаком тяжелой степени ХОБЛ

Пульмонолог Айсанов: одышка в покое может быть признаком тяжелой степени ХОБЛ
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Одышка в покое может быть признаком тяжелой степени хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом во вторник, 20 июня, рассказал профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук Заурбек Айсанов.

Врач пояснил, что при ХОБЛ сужается просвет бронхов, вследствие чего в легкие попадает меньше кислорода и у человека возникает одышка. По его словам, чаще всего этим болеют курильщики. Айсанов предупредил, что без лечения ХОБЛ может привести к смерти.

«Корреляция между степенью одышки и ХОБЛ существует, и она достаточно сильная. Чем больше степень бронхиальной обструкции, тем выше выраженность одышки. У пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ одышка отмечается уже в покое», — сказал он «Газете.Ru».

Специалист указал на то, что пациент способен самостоятельно оценить степень выраженности одышки при помощи опросников или шкал.

В частности, с помощью шкалы MRC Медицинского исследовательского совета Великобритании можно определить тяжесть одышки по тому, при какой нагрузке она возникает. Таким образом, чем выше нагрузка, тем меньше степень.

Айсанов подчеркнул, что одышка в покое свидетельствует о самой высокой степени.

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15 мая врач-пульмонолог Максим Куценко рассказал, как сохранить здоровье органов дыхания. По его словам, на дыхательные пути оказывают влияние режим труда и отдыха, генетика, качество питания и образ жизни. Куценко отметил, что вейпы и сигареты могут повысить риск развития тяжелых заболеваний. Помимо этого, отметил врач, употребление алкогольных напитков может вызвать ожог слизистой ЖКТ. Это приводит к проникновению аллергенов в организм.

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