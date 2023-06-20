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На «Госуслугах» начался прием документов в вузы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На «Госуслугах» появилась возможность подать документы в вузы, сообщили во вторник, 20 июня, в пресс-службе Минцифры.

Подать заявление можно в бакалавриат, специалитет и на программы второго высшего образования. Через портал можно отправить документы в пять любых учебных заведений на любые формы обучения.

«В этом году к сервису уже подключено более 1 тыс. вузов. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа», — говорится в обращении министерства.

Для этого потребуется только подтвержденная учетная запись на портале. В личном кабинете абитуриент может запросить документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях. После этого нужно заполнить соответствующее заявление и отправить его. Оригинал документа также можно подать в онлайн-режиме.

Уведомление о зачислении будут приходить абитуриентам также через портал.

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Ранее, 23 апреля, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития подготовить план по увеличению бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим направлениям и наиболее востребованным медицинским специальностям. Было поручено увеличить контрольные цифры приема на бюджетные места по наиболее востребованным медицинским специальностям не только в университетах, но и в колледжах.

В декабре 2022 года «Известиям» в пресс-службе Россотрудничества сообщили, что Россия с 1 сентября на 18% увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев в рамках правительственной квоты. Если на 2022/23 учебный период власти выделяли 1255 мест для студентов из стран Европы, то в следующем учебном году в российских вузах бесплатно смогут обучаться уже 1482 человека.

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