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В вузах могут увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям
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В вузах могут увеличить число бюджетных мест по инженерным и медицинским специальностям

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Премьер-министр Михаил Мишустин 23 апреля поручил Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития подготовить план по увеличению бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим направлениям и наиболее востребованным медицинским специальностям.

Ведомства должны представить свои предложения до 1 июня, сообщается на сайте правительства России.

Кроме того, предполагается, что Минфин, Минтруд, Минюст и Минэкономразвития разработают предложения по мероприятиям, направленным на повышение привлекательности программ вузов на инженерно-технические специальности.

Отмечается, что было поручено увеличить контрольные цифры приема на бюджетные места по наиболее востребованным медицинским специальностям не только в университетах, но и колледжах.

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Ранее, 15 марта, Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, находящиеся в поиске работы, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение либо получить дополнительное профессиональное образование в целях трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

24 мая 2022 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия откажется от Болонской системы образования и разработает собственную. По его словам, в ее основу специалисты заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

19 апреля 2023 года Фальков сообщил, что в новой системе высшего образования в России будет три ступени. Базовое высшее образование будет длиться от четырех до шести лет. Этот уровень соответствует бакалавриату или специалитету. Специальное образование будет включать в себя магистратуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку.

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