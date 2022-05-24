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Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении выйти из Болонской системы образования

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Россия откажется от Болонской системы образования и разработает собственную. Об этом во вторник, 24 мая, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков «Коммерсанту».

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«К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу», — приводит его слова Telegram-канал издания.

По словам Фалькова, российская система образования станет уникальной. В ее основу специалисты заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов.

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Ранее в числе сторонников отказа от участия в Болонском образовательном процессе выступил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Газета.Ru» напоминает, что идею поддержали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, президент РАО Ольга Васильева и другие политики и общественные деятели.

5 апреля депутат Госдумы Виталий Милонов предложил вернуть традиционную систему высшего образования в России и направил соответствующее обращение Фалькову. Он заявил, что многие специальности можно освоить только при пятилетнем обучении, а Болонскую систему критикуют в том числе за рубежом.

Эффективность ее под вопросом, считает парламентарий, так как дипломы российских вузов часто не признают в западных странах.

В тот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил вернуться к программам специалитета в течение пяти лет о большинству специальностей. В беседе с «Известиями» он отметил, что возможность участия в Болонском процессе, то есть введение двухступенчатой системы образования, была предусмотрена законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 1996 года исключительно на добровольной основе.

Однако в 2007 году был принят закон об обязательном участии наших вузов в Болонском процессе, напомнил он.

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