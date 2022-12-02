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Россия в 2023 году увеличит квоту для студентов из Европы почти на 20%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия с 1 сентября на 18% увеличит количество бюджетных мест в вузах для европейцев в рамках правительственной квоты. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Россотрудничества.

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Если на 2022/23 учебный период власти выделили 1255 мест для студентов из стран Европы, то в следующем году в российских вузах бесплатно смогут обучаться уже 1482 человека.

При этом ни санкционное давление Запада на Москву, ни уход РФ от Болонской системы образования не смогли ослабить интерес европейских абитуриентов. Как рассказали в Россотрудничестве, на этот учебный год РФ получила от них свыше 2 тыс. заявок, а в топ-10 по их числу вошли восемь стран ЕС, причем вся Прибалтика, а также Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Франция.

Помимо этого, в ведомстве заметили повышение интереса к российскому образованию в ФРГ и Австрии. По словам экс-депутата бундестага Вальдемара Гердта, в Германии желание учиться в РФ неуклонно росло в течение пяти лет.

«Это связано с экономическим ростом и потенциалом России. Многие также сейчас связывают свое будущее с РФ, понимая, что мир радикально меняется, и те страны, которые сейчас способны сами себя обеспечить, к примеру, энергетикой и питанием, могут и будут процветать. С этим связано большое желание не только учиться, а просто переехать в Россию», — сказал он «Известиям».

Кроме того, у РФ есть возможность удвоить поток европейских студентов. Для этого, по словам немецкого политика, необходимо усовершенствовать систему и программу по приему иностранцев, а также активнее продвигать свои образовательные возможности, как это делают другие страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Бюджет на местах: РФ увеличит квоту для студентов из Европы почти на 20%»

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