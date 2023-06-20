В Кремле прокомментировали сообщения о воссоздании погранвойск

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о решении воссоздать Пограничные войска как отдельное ведомство. Об этом во вторник, 20 июня, он сказал в ходе общения с журналистами.

Ранее в этот день о принятом решении воссоздать Пограничные войска в том виде, в котором они существовали до 2003 года, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Мне неизвестно о принятии решений по этому поводу», — сказал Песков, отвечая на вопрос о воссоздании Погранвойск в связи с последними событиями на границе РФ.

В 2003 году в рамках реформы и оптимизации Пограничные войска упразднили, вместо них создали Пограничную службу ФСБ, которая действует сегодня.

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами в Кремле, заявил, что поручил Совету безопасности РФ решить вопрос со статусом участника СВО для пограничников и полицейских. По его словам, сейчас такие предложения готовятся.

До этого, в День Пограничника, который отмечается в России 28 мая, президент отметил отвагу и профессионализм сотрудников погранслужбы, указав, что они делают всё для защиты страны от любой угрозы. Отдельной и очень значимой задачей службы в настоящее время глава государства назвал надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий.