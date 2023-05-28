Путин рассказал о задачах погранслужбы РФ вблизи зоны боевых действий

Российские пограничники должны обеспечить надежное прикрытие рубежей страны в близости от зоны боевых действий. Об этом в воскресенье, 28 мая, заявил президент России Владимир Путин.

«Отдельная и очень значимая задача — надежное прикрытие рубежей в непосредственной близости от зоны боевых действий. При этом нужно обеспечить быстрое прохождение как военных, так и гражданских транспортных средств и грузов, в том числе продовольствия, гуманитарной помощи, строительных материалов, которые поступают в новые субъекты федерации — в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области», — рассказал он в своем поздравлении в честь Дня пограничника.



Президент отметил, что пограничникам необходимо максимально тесное взаимодействие с другими подразделениями ФСБ, ВС РФ и Росгвардией, а также с региональными властями.



Путин выразил уверенность в профессионализме и отваге погранслужбы России, а также в том, что они сделают всё для защиты страны от любой угрозы. Он пожелал успехов в службе, здоровья и счастья семьям пограничников.

Российский лидер поздравил военных и гражданский персонал с Днем пограничника. Как отметил президент, пограничники и сегодня пресекают диверсии и теракты, честно и достойно выполняя свой долг.

По словам Путина, служба по защите рубежей страны во все времена была ответственной и почетной. В основе Дня пограничника лежат многовековые героические традиции мужества и доблести, благородной преданности Отечеству и своему народу.



Накануне первый замдиректора — руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов заявил, что погранслужба ФСБ России отмечает возрастание рисков провокаций на польском и прибалтийском участках госграницы Российской Федерации. По его словам, провокации возможны в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Кулишов отметил, что обстановка на остальных участках государственной границы России остается динамичной: на ее развитие преимущественное влияние оказывает деятельность США и их союзников.