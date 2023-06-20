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В Москве на станции «Авиамоторная» БКЛ начали монтаж четырех эскалаторов

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В Москве специалисты приступили к монтажу четырех эскалаторов на пересадке со станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки на одноименную станцию Калининской линии. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, эскалаторы, чья длина составляет 40 м, позволят пассажирам спуститься из распределительного зала «Авиамоторной» БКЛ в подземный переход, ведущий на станцию желтой ветки, пишет «Москва 24».

Параллельно специалисты ведут такелажные работы — спускают в котлован строящейся пересадки оборудование эскалаторов и подают к месту монтажа.

В наклонном ходе эскалаторов отделочные работы уже подошли к финальному этапу, проводится монтаж водоотводящих зонтов, отмечает НСН.

Примыкающий к платформенному участку станции БКЛ распределительный зал состоит из трех уровней. В настоящее время два нижних технических уровня завершаются в монолите. После этого начнется устройство основных конструкций верхнего уровня, по которому можно будет пройти к эскалаторам.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов указал на то, что из-за разницы в глубине заложения станций на БКЛ и Калининской линии, а также ограничений по пространству в районе строительства, пересадочный узел обладает сложной структурой, сообщает РИАМО.

Он добавил, что попасть на «Авиамоторную» пассажиры смогут через эскалатор и подземный переход. Станция была открыта еще в 2020 году и временно функционировала в составе некрасовской линии метро. С 1 марта этого года после полного запуска БКЛ она действует в составе новой ветки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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16 июня Бочкарев сообщил, что архитектурно-отделочные работы во втором вестибюле станции «Авиамоторная» БКЛ выполнены более чем на 75%, пишет сайт aif.ru. В кассовом зале вестибюля №  2 станции «Авиамоторная» пол уже уложен гранитом, завершается отделка гранитом и мрамором стен и колонн, а также монтаж потолочных декоративных панелей, отмечает телеканал «360».

В апреле стало известно, что в Москве завершили благоустройство территорий возле станций «Варшавская», «Печатники», «Каширская» и «Сокольники» БКЛ.

Специалисты привели в порядок существующие пешеходные маршруты, а также обустроили новые. Кроме того, рабочие построили удобные подъезды к станциям.

БКЛ была запущена 1 марта 2023 года, на ней расположена 31 станция, общая протяженность линии составляет 70 км. Благодаря БКЛ метро пришло в новые районы, поездки под землей станут еще быстрее, а на старых линиях снизится пассажиропоток, отмечает телеканал «Звезда».

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