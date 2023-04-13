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В Москве завершилось благоустройство территорий возле четырех новых станций БКЛ

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Фото: mos.ru
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В Москве завершили благоустройство территорий возле станций «Варшавская», «Печатники», «Каширская» и «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте столичной мэрии.

Специалисты привели в порядок существующие пешеходные маршруты, а также обустроили новые, пишет сайт aif.ru. Кроме того, рабочие построили удобные подъезды к станциям, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, в ходе благоустройства были убраны под землю воздушные кабельные линии, установлены опоры контрастного освещения на пешеходных переходах — с ними лучше видны пешеходы на переходе в темноте, модернизирована система водостока, построены удобные съезды для маломобильных граждан, организованы парковки и оборудованы современные остановки городского транспорта с зарядными слотами, сообщает сайт kp.ru.

В частности, возле станции «Печатники» появились дорожки с зонами отдыха и местами для занятий спортом. Также у кинотеатра «Тула» оборудовали тренировочный комплекс для гонок с препятствиями, пишет «Москва 24».

Возле станции «Варшавская» появились зеленые зоны со скамейками, спортплощадка с тренажерами. Возле «Каширской» облагородили два сквера, отмечает телеканал «360». У «Сокольников» привели в порядок территорию у главного входа в одноименный парк и несколько улиц.

Всего было благоустроено 35,5 га территории, поэтому жители ближайших районов смогут комфортнее добираться до метро, отмечает НСН.

Вернуть под землю: БКЛ свяжут с радиальными линиями метро дополнительными переходами
Подземные тоннели построят на «Авиамоторной» и «Электрозаводской» станциях Большой кольцевой линии

11 апреля в мэрии столицы сообщили, что в Москве построят три новых электродепо для обслуживания БКЛ и радиальных линий метро.

Новые депо позволят модернизировать парк метро, а также повысить качество обслуживания составов и комфорт пассажиров.

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