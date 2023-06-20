Россияне встретились с популярными артистами через «VK Порталы»

С 10 по 18 июня по случаю Дня России в 10 городов вернулись «VK Порталы» — мультимедийные инсталляции, связавшие между собой жителей разных регионов и объединившие более 18 млн человек.

Экраны стали точкой притяжения не только для граждан, но и для творческих и спортивных коллективов, известных блогеров и артистов, среди которых Филипп Киркоров, Валя Карнавал, JONY и другие звезды.

«VK Порталы» вдохновили многие организации, артистов и блогеров устроить активности для прохожих. Через инсталляции прошли игры, совместные тренировки, к которым мог присоединиться любой прохожий, танцевальные мастер-классы.

Так, в Дербенте состоялся поэтический марафон к 100-летию Расула Гамзатова и светомузыкальные шоу мультимедийного фонтана, а в Иркутске, Самаре и Якутске прошли выступления местных музыкантов. DJ из Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары и Хабаровска устроили для горожан сеты любимых хитов.

Жителей городов, где были установлены инсталляции, ждали сюрпризы и от популярных артистов и блогеров. Через «VK Портал» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Филипп Киркоров поприветствовал детский хор в Москве, который исполнил песню «Единственная моя», Валя Карнавал поздравила молодежь с наступающим выпускным, а JONY подарил билеты на свой концерт поклоннице.

Кроме того, MIA BOYKA и Ян Дилан провели интерактивы, Карина Кросс пообщалась с хабаровчанами.

Рядом с московским «VK Порталом» прошел третий сезон проекта «Акапе Битва». В прямом эфире Ваня Чебанов, Фогель, Akmal’, Станислав Ярушин и другие исполнили для жителей других городов свои песни без музыкального сопровождения.

«VK Порталы» были установлены в знаковых местах и работали круглосуточно. Регионы на экранах регулярно сменяли друг друга, жители смогли пообщаться со всеми городами — участниками проекта по очереди.

Чтобы начать диалог с применением «VK Портала», достаточно подойти к экрану и поприветствовать собеседника. Через него можно также станцевать с людьми из других городов, отправить им стикер или вместе примерить маски.