Гуляй, отечество: как отмечают День России

По всей стране 12 июня отмечают День России. Праздник символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. В городах организуют концерты и торжественные мероприятия, проходят показы народных костюмов, а на улицах развеваются триколоры. Главные моменты праздника — в галерее «Известий». На фото: музыкант Военного образцового оркестра почетного караула на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в парке Победы на Поклонной горе в Москве