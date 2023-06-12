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Гуляй, отечество: как отмечают День России

Торжественные шествия, танцы на ВДНХ и самый большой флаг из живых цветов
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Музыкант Военного образцового оркестра Почетного караула на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в парке Победы на Поклонной горе в Москве
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
По всей стране 12 июня отмечают День России. Праздник символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. В городах организуют концерты и торжественные мероприятия, проходят показы народных костюмов, а на улицах развеваются триколоры. Главные моменты праздника — в галерее «Известий». На фото: музыкант Военного образцового оркестра почетного караула на торжественной церемонии поднятия государственного флага России в парке Победы на Поклонной горе в Москве
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Волонтеры раздают флажки и ленточки с триколором в рамках празднования Дня России на улице в Симферополе
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Волонтеры раздают флажки и ленточки с триколором в рамках празднования Дня России на улице в Симферополе
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Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, у стенда русского народного костюма во Владивостоке
Фото: Global Look Press/Xinhua/Guo Feizhou
Участники праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, у стенда русского народного костюма во Владивостоке
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Участники движения «Пост № 1» и почетного караула Кубанского казачьего войска во время празднования Дня России на главной городской площади Краснодара
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Участники движения «Пост № 1» и почетного караула Кубанского казачьего войска во время празднования Дня России на главной городской площади Краснодара
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Девушка фотографируется возле цветущей карты России из 30 тыс. роз, которую собрали ко дню празднования Дня России на главной городской площади Краснодара
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Девушка фотографируется возле цветущей карты России из 30 тыс. роз, которую собрали ко дню празднования Дня России на главной городской площади Краснодара
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Участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия» выступают на праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, на площади Ленина в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Александр Сухов
Участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия» выступают на праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню России, на площади Ленина в Мариуполе
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Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» растягивают флаг России в Реутове, Московская область
Фото: Global Look Press/Alexander Legky
Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» растягивают флаг России в Реутове, Московская область
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Участницы праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России во Владивостоке, подписывают открытки для участников СВО
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Участницы праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России, во Владивостоке подписывают открытки для участников СВО
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Участники автопробега в честь Дня России в Севастополе, Крым
Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
Участники автопробега в честь Дня России в Севастополе, Крым
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Танцевальный ансамбль выступает на ВДНХ в рамках празднования Дня России в Москве
Танцевальный ансамбль выступает на ВДНХ в рамках празднования Дня России в Москве
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Создание самого большого флага России из живых цветов у подножия канатной дороги на Воробьевых горах в Москве
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Создание самого большого флага России из живых цветов у подножия канатной дороги на Воробьевых горах в Москве
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Лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Лидер и солист музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев выступает на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве
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Зрительница на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Зрительница на праздничном концерте, посвященном Дню России, на Красной площади в Москве
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Зрители и участники праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Зрители и участники праздничного концерта, посвященного Дню России, на Красной площади в Москве
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