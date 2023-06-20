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Лавров указал на одержимость Запада сохранением своей гегемонии

Лавров заявил, что Запад одержим сохранением своей гегемонии в мире
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Западные страны одержимы сохранением своей гегемонии на международной арене. Об этом 20 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, на Западе привержены мысли об уверенности в своей правоте.

«Иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу «когда мне выгодно — будет белое, когда мне невыгодно — будет черное», — сказал он.

Лавров добавил, что тенденция проявляется в разных сферах международной жизни. Это касается и отношения Запада к работе интеграционных структур на постсоветском пространстве.

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В начале июня глава МИД РФ отметил, что Запад постоянно ищет новые направления, чтобы «раздражать» Москву. Он подчеркнул, что западные государства пытаются реализовать свои цели за счет Центральной Азии и Закавказья, однако этим антироссийским планам «не суждено сбыться».

В мае президент РФ Владимир Путин отметил, что обстановка на мировой арене сегодня характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Москва против такого развития событий.

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