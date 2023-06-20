Лавров указал на одержимость Запада сохранением своей гегемонии
Западные страны одержимы сохранением своей гегемонии на международной арене. Об этом 20 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По его словам, на Западе привержены мысли об уверенности в своей правоте.
«Иными словами, Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением своих правил и увековечиванием своих правил, которые подрывают международное право и формулируются по принципу «когда мне выгодно — будет белое, когда мне невыгодно — будет черное», — сказал он.
Лавров добавил, что тенденция проявляется в разных сферах международной жизни. Это касается и отношения Запада к работе интеграционных структур на постсоветском пространстве.
В начале июня глава МИД РФ отметил, что Запад постоянно ищет новые направления, чтобы «раздражать» Москву. Он подчеркнул, что западные государства пытаются реализовать свои цели за счет Центральной Азии и Закавказья, однако этим антироссийским планам «не суждено сбыться».
В мае президент РФ Владимир Путин отметил, что обстановка на мировой арене сегодня характеризуется нарастанием нестабильности и сопровождается попытками США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Москва против такого развития событий.