Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области назвали ересью позицию США по Каховской ГЭС
Мир
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мир
СМИ сообщили о проблемах с электроснабжением во многих районах Киева
Армия
Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
Мир
В МИД РФ выразили надежду на прогресс в отношениях Сирии и Турции
Экономика
Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию
Происшествия
Три мирных жителя ранены в Новой Каховке в ходе атаки ВСУ дронами-камикадзе
Общество
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило сто
Происшествия
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне подтопления в Херсонской области
Армия
Вертолет Ка-52 смог вернуться на базу без хвоста после боя с ВСУ
Общество
В Минцифры заявили о возвращении IТ-специалистов в Россию
Общество
Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству

В Красноярском крае депутату назначили год принудительных работ за смертельное ДТП

0
Фото: Прокуратура Красноярского края
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд приговорил депутата Манского района Красноярского края к одному году принудительных работ за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Помимо основного наказания, суд запретил мужчине управлять транспортными средствами на 1,5 года. Также в пользу потерпевшего взыскан 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Авария произошла в феврале 2021 года. Депутат двигался на своем автомобиле к поселку Первоманск и не заметил двух женщин, которые занимались скандинавской ходьбой вдоль обочины. При этом женщины увидели приближающийся автомобиль и остановились, чтобы его пропустить.

«Однако мужчина не учел погодные условия и ехал со скоростью, исключающей возможность резкой остановки. В результате одна из женщин ударилась головой об лобовое стекло и с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу, где скончалась через несколько дней. Вторая получила незначительные травмы, не требующие стационарного лечения», — пояснили в пресс-службе.

Там же со ссылкой на результаты экспертизы указали, что обвиняемый располагал технической возможностью предотвратить ДТП. Свою вину депутат признал только на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. До этого момента он утверждал, что женщины внезапно выскочили на проезжую часть.

Край неопасный: в каких регионах растет статистика ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Накануне сообщалось, что перед судом предстанет гражданин Белоруссии за ДТП в Москве, в результате которого погибли два человека. Авария произошла в ноябре 2022 на улице 1905 года. Грузовик, за рулем которого находился обвиняемый, врезался в такси и смял его об автобус. Как уточнили в прокуратуре, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023