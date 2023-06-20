В Красноярском крае депутату назначили год принудительных работ за смертельное ДТП

Суд приговорил депутата Манского района Красноярского края к одному году принудительных работ за ДТП, в котором погибла женщина. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Помимо основного наказания, суд запретил мужчине управлять транспортными средствами на 1,5 года. Также в пользу потерпевшего взыскан 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

Авария произошла в феврале 2021 года. Депутат двигался на своем автомобиле к поселку Первоманск и не заметил двух женщин, которые занимались скандинавской ходьбой вдоль обочины. При этом женщины увидели приближающийся автомобиль и остановились, чтобы его пропустить.

«Однако мужчина не учел погодные условия и ехал со скоростью, исключающей возможность резкой остановки. В результате одна из женщин ударилась головой об лобовое стекло и с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу, где скончалась через несколько дней. Вторая получила незначительные травмы, не требующие стационарного лечения», — пояснили в пресс-службе.

Там же со ссылкой на результаты экспертизы указали, что обвиняемый располагал технической возможностью предотвратить ДТП. Свою вину депутат признал только на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. До этого момента он утверждал, что женщины внезапно выскочили на проезжую часть.

Накануне сообщалось, что перед судом предстанет гражданин Белоруссии за ДТП в Москве, в результате которого погибли два человека. Авария произошла в ноябре 2022 на улице 1905 года. Грузовик, за рулем которого находился обвиняемый, врезался в такси и смял его об автобус. Как уточнили в прокуратуре, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, двигался с превышением установленного ограничения скорости.