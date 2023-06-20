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Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию

«Коммерсант»: Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в РФ, опередив Италию
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Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию. Об этом во вторник, 20 июня, написал «Коммерсант» со ссылкой на таможенные данные.

По итогам января–мая 2023 года Грузия нарастила поставки на 63%, до 24,15 млн л. Между тем из Италии было вывезено 23,36 млн л (31%). В результате, сейчас доля Грузии в поставках данной продукции в РФ в объеме составила 19,1%, Италии — 18,5%.

По мнению экспертов, рост поставок из Грузии, в частности, произошел из-за отсутствия затруднений с оплатой и логистикой. При этом импорт из Италии осложнен проблемами с платежами и изменением курса валют. Также отмечается, что грузинские вина дешевле итальянских.

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Ранее, 29 мая, стало известно, что за год продажи грузинских тихих и игристых вин резко выросли — на 20% в штуках, российских вин — на 5%. Как выяснили специалисты Роскачества, при этом реализация тихих вин крупнейших европейских стран-поставщиков, например, Италии и Испании, снизилась.

15 июня сообщалось, что ассоциация виноградарей и виноделов России предложила ряд мер, которые могут поддержать отечественный рынок, в частности, введение минимальной розничной цены (МРЦ) на тихое вино. Минфин счел МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией.

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