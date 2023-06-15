Минфин счел правильной мерой введение МРЦ на тихое вино

Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила ряд мер, которые могут поддержать отечественный рынок. Среди них — ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на вино.

«Минфин считает МРЦ — эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», — сказали «Известиям» в министерстве в четверг, 15 июня.

Сейчас такой минимум установлен для игристых напитков — 239 рублей за 0,75 л с начала 2023-го. Но производители тихого вина уверены, что МРЦ на этот напиток должна быть не ниже такой отметки, ранее уже писали «Известия».

МРЦ не единственная мера, которую предложили виноделы: они также настаивают на том, чтобы власти установили максимально возможные таможенные пошлины (минимум 50%) на импорт игристых, тихих, крепленых вин иностранного производства; запретили импорт игристых, тихих, крепленых вин из недружественных стран; обязали торговые сети предоставлять российскому вину не менее 50% от винной полки.

В Минсельхозе и Минпромторге сказали изданию, что рассмотрят эти предложения при поступлении.