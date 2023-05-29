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Продажи грузинских вин резко выросли в России за год

«Роскачество»: продажи тихих и игристых грузинских вин в России за год выросли на 20%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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За год продажи грузинских тихих и игристых вин резко выросли — на 20% в штуках, российских вин — на 5%, выяснили специалисты «Роскачества». «Известия» ознакомились с этой информацией 29 мая.

При этом реализация тихих вин крупнейших европейских стран-поставщиков снизилась — это Италия, Испания и так далее. Только вина Франции «сползли» на 12%. В итоге доля российских тихих вин в торговле выросла на 1% в натуральном выражении и составила порядка 51%.

«Роскачество» ретроспективно исследовало розничные данные за 12 месяцев к концу мая по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Эксперты оценили почти половину рынка: специалисты брали фактуру ведущих торговых сетей, которые участвовали в акции «Дни российских вин», а также изучали те компании, у которых высокая доля отечественных напитков в регулярных продажах.

«Грузия занимает около 10% в общем объеме продаж федеральных сетей и более чем в пять раз уступает продажам российского вина. Но по этой категории вин мы отметили очевидный рост продаж, тем более на фоне снижения интереса к напиткам из стран дальнего зарубежья. Именно грузинские вина в ритейле сегодня составляют конкуренцию отечественным в средней ценовой категории», — отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции «Роскачества», руководитель «Винного гида России» Олеся Буняева.

При этом она уточнила, что бутылка вина из Грузии в среднем продается дороже российской.

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Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Крыму решили увеличить площадь виноградников для производства вина. Как отметила корреспондент «Известий» Мери Бадунц, появятся сотни новых гектаров с лозой.

7 марта в пресс-службе Минфина рассказали, что на территории России будут введены специальные федеральные марки с эмблемой «Вино России».

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