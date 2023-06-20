21 июня — День кинолога: история, традиции и поздравления с праздником

Специалисты, которые работают с собаками и занимаются их дрессировкой, 21 июня отмечают свой профессиональный праздник — День кинолога. Это торжество зарождалось как знаменательный день для правоохранительных подразделений, а стало общим праздником для всех собаководов. В 2023 году красная дата кинологов приходится на среду. «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День кинолога 2023 — история

Истоки праздника следует искать в Санкт-Петербурге начала XX века. В 1906 году начальник сыскного отдела полиции Виктор Лебедев отдал приказ начать использовать собак для выполнения служебных задач. Эту практику он перенял у коллег из Бельгии после рабочей поездки.

Методы доказали свою эффективность. «Друзья человека» помогали выйти на след преступников, отыскивали взрывчатые вещества, обеспечивали безопасность правоохранителей. А в 1909 году в Северной столице открылись первый в стране питомник сыскных собак и школа дрессировки при нем. Дата этого события, 21 июня, легла в основу праздника кинологов.

Вскоре на всю страну прославился хвостатый выпускник петербургской школы — собака Треф, которая за свою жизнь поучаствовала в раскрытии более 1,5 тыс. преступлений и даже снялась в учебных фильмах.

В 2004 году приказом МВД для полицейских кинологов был установлен собственный праздник. Со временем торжество вышло за пределы полицейских участков и кинологи других профессиональных сфер также стали считать праздник своим.

День кинолога 2023 — традиции

Централизованно знаменательную дату ежегодно отмечают в полицейских участках. Кинологов поздравляют коллеги и руководство, лучших специалистов награждают и повышают в звании. Правоохранители проводят соревнования со своими верным спутниками, а сами хвостатые помощники получают поощрения в виде лакомств.

Праздник отмечают и кинологические службы других ведомств, а также сообщества собаководов. В свою очередь, СМИ освещают историю торжества и рассказывают читателям и зрителям о работе кинологов в разных сферах жизни человека.

День кинолога 2023 — как поздравить

С праздником поздравляют как самих кинологов, так и их подопечных. Виновнику торжества можно предложить отправиться на пикник в парк или за город с собакой и устроить хозяину и питомцу полный ярких впечатлений выходной. Самим «друзьям человека» нередко дарят амуницию, лакомства и игрушки.

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