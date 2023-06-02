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День образования российской полиции в 2023 году — история праздника

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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5 июня празднуется день образования российской полиции, учрежденный в честь возникновения официальных правоохранительных органов. В 2023 году памятная дата приходится на понедельник. Об истории этого праздника читайте в материале «Известий».

День образования российской полиции в 2023 году — история

В 1770-1810-х годах охраной порядка в городах занимались городничие. Они обеспечивали безопасность, вели судебные дела по незначительным проступкам, производили взыскания по бесспорным обязательствам и т.д. Список обязанностей городничих был настолько большим и разнородным, что качественно выполнять их было невозможно.

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5 июня (25 июня по старому стилю) 1718 года император Петр I издал указ, которым учредил должность Санкт-Петербургского генерал-полицмейстера — главы полицмейстерской канцелярии. Ему также был выдан документ с должностными инструкциями под названием «Пункты, данные Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру». В нем описывалась программа деятельности полиции и ее роль в государстве. С этого момента полиция стала официальным правоохранительным органом.

В 2016 году российским МВД был подготовлен проект указа Президента РФ «Об установлении Дня образования полиции России», однако праздник так и не стал государственным, так как указ не был подписан.

В 2018 году приказом министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева 5 июня было объявлено Днем образования российской полиции. Для правоохранительных органов этот год был особенно значимым, ведь с момента подписания указа Петра I прошло 300 лет.

В честь юбилейной даты были учреждены памятный юбилейный нагрудный знак МВД России «300 лет российской полиции» и памятная юбилейная медаль. Центральный Банк также выпустил серию серебряных и золотых монет, посвященных этой круглой дате. Кроме того, в храмах по всей стране прошли богослужения по сотрудникам полиции, погибшим при исполнении.

День образования российской полиции в 2023 году — сколько лет российской полиции

В 2023 году исполняется 305 лет со дня образования российской полиции. В честь этого по всей стране пройдут различные торжественные мероприятия: творческие конкурсы, лекции, концерты, встречи с сотрудниками правоохранительных органов и другие.

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Так, в фойе главного здания Министерства внутренних дел РФ России была организована выставка картин Студии художников имени Верещагина МВД России «На службе Отечеству и Закону». На ней были представлены произведения, отражающие различные периоды истории российской полиции.

Ранее, в феврале, «Известия» писали о Дне транспортной полиции России. В этот праздник поздравляют правоохранителей, ответственных за соблюдение порядка на объектах инфраструктуры страны.

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