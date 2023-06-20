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В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю

Марочко: Киев потерял за неделю свыше 2,3 тыс. военных и 30 бронемашин
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Киев понес значительные потери в живой силе и технике на различных тактических направлениях. Самые большие за неделю — на донецком направлении, сообщил во вторник, 20 июня, военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«За отчетный период (истекшую неделю. — Ред.) ВС России было уничтожено порядка 2,3 тыс. украинских боевиков и иностранных наемников. На донецком направлении — более 1,5 тыс. военнослужащих», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что большой урон нанесен Киеву также в технике и артиллерии. Российские войска уничтожили порядка 60 единиц автомобильной техники, более 30 различных боевых бронированных машин, около 40 различных артиллерийских систем, из которых четыре состоят на вооружении стран НАТО.

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В этот же день офицер группировки «Юг» рассказал об уничтожении бронетехники стран НАТО, поставляемой Украине, на авдеевском направлении, в частности, американской БМП М2 Bradley. По словам военного, часть боевых машин противника попала под огонь ВС РФ, а часть подорвалась на минных заграждениях.

Кроме того, во вторник сообщалось, что российская группировка «Запад» нанесла 10 авиаударов по позициям украинских войск на купянском направлении. Удар был нанесен экипажами ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовиков Су-25.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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