Психолог указала на влияние цвета посуды в похудении

Используя тарелки нужного цвета, человек начинает меньше есть и со временем может похудеть. Об этом во вторник, 20 июня, заявила в интервью радио Sputnik нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия.



Она напомнила о выводах ученых, которые выяснили, что цвет вызывает у человека определенные эмоции и ассоциации. В частности, дизайнеры пользуются этим при оформлении интерьеров, логотипов и разработке одежды.



Психолог сообщила, что одни цвета успокаивают, а другие вызывают прилив бодрости. Кроме того, цвета могут повышать и понижать аппетит. Хвингия считает, что выбор серой посуды может помочь в избавлении от лишнего веса.

«Серый цвет может помочь тем, кто хочет меньше есть и похудеть. Серая тарелка ассоциируется с несвежей едой. Мы подсознательно будем меньше накладывать еды и меньше съедать, используя посуду серого цвета», — рассказала эксперт.

По словам специалиста, красный цвет может дать обратный эффект и усилить аппетит. Она призвала иметь в виду, что многие рестораны используют красный цвет в интерьере.

Ранее, 2 июня, врач общей практики, психолог и психосоматолог Екатерина Тур назвала три самые распространенные психосоматические причины набора веса. По ее словам, причины всегда кроются в психосоматике — лишние килограммы говорят об испытываемом человеком стрессе, эмоциональных страданиях или неявных расстройствах пищевого поведения (РПП).