Реклама
Прямой эфир

Стоматолог назвала боль в ушах и голове последствиями кариеса

Стоматолог Мартынова назвала боль в ушах и голове последствиями кариеса
0
Фото: Global Look Press/Judith Thomandl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заболевания полости рта могут негативно сказываться на работе внутренних органов. Об этом во вторник, 20 июня, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

Так, она отметила, что проблемы с зубами мешают качественному пережевыванию — со временем это может спровоцировать начало гастрита, а затем и другие нарушения в работе пищеварительного тракта и печени.

Кроме того, по словам врача, важно понимать, что кариес и воспаление десен происходят, главным образом, из-за активного размножения бактерий, которое усугубляется отсутствием полноценной гигиены.

«При распространении бактерий за верхушку корня, происходит разрушение костной ткани и возможное развитие гайморита. Также от проблем с зубами могут возникнуть головокружение и боль в ушах», — уточнила Мартынова.

Стоматолог выделила стрептококки, поскольку данный род болезнетворных бактерий вызывает не только кариес, но и частые ангины, отиты. В случае проникновения в кровеносные сосуды, стрептококки могут стать причиной воспаления внутренней стенки сердечной мышцы, болезней почек, ревматизма.

«Патогенные бактерии, прикрепляясь к внутренним стенкам сосудов, участвуют в развитии и поддерживают хронические заболевания внутренних органов», — подчеркнула эксперт.

В такой ситуации, подчеркнула она, необходимо в первую очередь заняться лечением зубов, поскольку антибиотики скорее навредят, чем помогут. На фоне регулярных обострения и снижения общего иммунитета болезни быстро переходят в хроническую стадию.

Также имеет место и обратная связь — в частности, у больных с расстройствами желудка, печени, сахарным диабетом, патологиями кровотока, изменения на слизистой оболочке полости рта могут проявляться задолго до симптомов основного заболевания.

По всем каналам: 3D-принтер позволит создать гибкий инструмент стоматолога
Поможет ли технология заменить импортные аналоги и как скажется на стоимости услуг зубных врачей

Ранее, 28 мая, стоматолог-ортопед сети стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once Андрей Чернов предупредил, что игнорирование имплантации жевательных зубов может привести к проблемам с пищеварением и головным болям. Утрата зубов грозит, в частности, недостатком витаминов из-за невозможности полноценно питаться, а также смещением и разрушением других зубов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023