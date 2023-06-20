Стоматолог назвала боль в ушах и голове последствиями кариеса

Заболевания полости рта могут негативно сказываться на работе внутренних органов. Об этом во вторник, 20 июня, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук Елена Мартынова.

Так, она отметила, что проблемы с зубами мешают качественному пережевыванию — со временем это может спровоцировать начало гастрита, а затем и другие нарушения в работе пищеварительного тракта и печени.

Кроме того, по словам врача, важно понимать, что кариес и воспаление десен происходят, главным образом, из-за активного размножения бактерий, которое усугубляется отсутствием полноценной гигиены.

«При распространении бактерий за верхушку корня, происходит разрушение костной ткани и возможное развитие гайморита. Также от проблем с зубами могут возникнуть головокружение и боль в ушах», — уточнила Мартынова.

Стоматолог выделила стрептококки, поскольку данный род болезнетворных бактерий вызывает не только кариес, но и частые ангины, отиты. В случае проникновения в кровеносные сосуды, стрептококки могут стать причиной воспаления внутренней стенки сердечной мышцы, болезней почек, ревматизма.

«Патогенные бактерии, прикрепляясь к внутренним стенкам сосудов, участвуют в развитии и поддерживают хронические заболевания внутренних органов», — подчеркнула эксперт.

В такой ситуации, подчеркнула она, необходимо в первую очередь заняться лечением зубов, поскольку антибиотики скорее навредят, чем помогут. На фоне регулярных обострения и снижения общего иммунитета болезни быстро переходят в хроническую стадию.

Также имеет место и обратная связь — в частности, у больных с расстройствами желудка, печени, сахарным диабетом, патологиями кровотока, изменения на слизистой оболочке полости рта могут проявляться задолго до симптомов основного заболевания.

Ранее, 28 мая, стоматолог-ортопед сети стоматологий инновационных технологий Smile-at-Once Андрей Чернов предупредил, что игнорирование имплантации жевательных зубов может привести к проблемам с пищеварением и головным болям. Утрата зубов грозит, в частности, недостатком витаминов из-за невозможности полноценно питаться, а также смещением и разрушением других зубов.