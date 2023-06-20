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На Украине призвали не измерять наступление населенными пунктами

Замглавы МО Украины Маляр призвала не измерять наступление населенными пунктами
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не измерять результаты украинского контрнаступления только населенными пунктами. Ее слова процитировал телеканал ТСН в понедельник, 19 июня.

«Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами», — сообщила замминистра.

Маляр отметила, что критериев эффективности действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) гораздо больше, однако она не стала их перечислять. Кроме того, замминистра добавила, что самый большой удар еще впереди.

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Ранее в этот день американский предприниматель Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления ВСУ, в которой тот прогнозирует поражение США в конфликте.

16 июня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Глава государства добавил, что украинские потери примерно больше чем 1:10 по сравнению с армией РФ.

До этого, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По его мнению, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления украинских боевиков находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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