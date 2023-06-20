Маск прокомментировал мнение инвестора Сакса о провале ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск 20 июня положительно отреагировал на статью бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в которой тот прогнозирует поражение США в конфликте.

Как говорится в статье, становится очевидно, что «украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей». По словам Сакса, переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле могли прекратить конфликт, но в результате были отвергнуты Западом.

Сакс сравнил украинский конфликт с Афганистаном, когда «американскую общественность в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там верх. По его мнению, Вашингтон приближается к аналогичному результату и на Украине. Также он задался вопросом, как долго президент Джо Байден сможет поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.

«Хорошо сказано», — прокомментировал Маск публикацию Сакса.

Ранее, 15 июня, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что США могут сильно разочароваться в контрнаступлении ВСУ. Он указал на то, что украинская армия теряет огромное количество западной техники, что является шоком для стран НАТО.

Накануне газета The New York Times написала, что поддержка обеими партиями конгресса США вопроса предоставления военной и финансовой помощи Киеву стала ослабевать на фоне неудачного начала контрнаступления ВСУ.

В тот же день бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности. Например, украинские войска могут показать «два или три разрушенных здания», которые захвачены и находятся в 15–25 км от линии обороны российской армии.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.