NYT указала на угрозу раскола конгресса США из-за поддержки Украины

Поддержка обеими партиями конгресса США вопроса предоставления военной и финансовой помощи Киеву стала ослабевать на фоне неудачного начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 июня пишет американская журналистка Карун Демирджян в статье для The New York Times (NYT).

«Сильный и давний двухпартийный консенсус в конгрессе относительно предоставления огромных сумм для помощи военным усилиям Украины начинает давать трещины», — сообщила Демирджян.

По ее словам, правые республиканцы в палате представителей уже долгое время выступают против поддержки Вашингтоном Киева, но «до недавнего времени им не хватало числа, чтобы угрожать любым пакетам помощи, которые прошли через конгресс».

При этом, как указала журналистка, недавнее принятие законопроекта о приостановке действия потолка государственного долга в США укрепило позиции республиканцев в палате представителей и усилило раскол в вопросе поддержки Киева. Некоторые конгрессмены и вовсе считают, что военная поддержка Украины будет полностью заблокирована в ближайшем будущем.

Так, член палаты представителей от Аризоны республиканец Энди Биггс заявил, что «готовится бороться с любыми шагами по отправке дополнительных средств на Украину».

В заключение Демирджян предположила, что будущие законопроекты о дополнительных тратах для Киева сверх установленного бюджета, вероятно, всё же будут одобрены, так как число сторонников помощи пока больше числа противников, хотя принятие такого законодательства, очевидно, будет затруднено всё более увеличивающимися разногласиями в конгрессе.

13 июня Госдеп США анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $325 млн, в который войдут зенитные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 15 боевых машин Bradley, 10 бронетранспортеров Stryker и противотанковые системы Javelin.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе, отмечая, что это ведет к эскалации конфликта и делает страны НАТО его участником.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.