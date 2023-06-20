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Российские рестораны повысили цены на 10%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ресторанах на 10% подорожало меню в июне. Об этом «Известиям» сообщили в Федерации отельеров и рестораторов РФ (ФРиО).

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Повышение цен вызвано удорожанием до 35% импортных продуктов, в частности, оливкового масла, соусов, морепродуктов, консервов, сообщили в Novikov Group, «Шоколаднице», Tigrus Group и других. В прошлом году цены в заведениях уже поднимали в среднем на 15–20%, в этом году тенденция сохранилась, а это может отпугнуть клиентов, считают эксперты.

Владелец Tigrus Group (бренды «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ») Хенрик Винтер сообщил, что поставщики ежедневно информируют компанию о росте цен на оливковое масло, морепродукты и ряд других товаров. В итоге, рост цен на блюда составил до 10%, отметил он. Похожие данные приводит и представитель отдела закупок Novikov Group (рестораны Fарш, «Магадан», Valenok, «Клево» и другие) Елены Шаргородской — так, оливковое масло за год уже подорожало на 34%, рыба — на 25%, морепродукты — в среднем на 14%.

По данным сети «Шоколадница», импортные продукты за последний месяц выросли в цене на 15–30%. Так, стоимость креветок увеличилась на 15%, оливкового масла — на 14%, каперсы — на 19%, ассорти из грибов — на 20%, сообщили в компании.

«В себестоимости меню ресторана продукты составляют в среднем 25–30%, и вслед за ростом цен на товары начинает увеличиваться и стоимость блюд», — пояснил гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что востребованность кафе, ресторанов, фуд-кортов в ТЦ вырастет, поскольку ТЦ усиливают развлекательную составляющую, и, соответственно, общепит.

«Если заведения заметно повышают цены, то спрос может снизиться. Например, если блюдо стоило 500–600 рублей, а подорожало до 800 рублей, то гости могут перестать посещать его», — считает президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вкусная точка: рестораны в июне подняли цены на 10%

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