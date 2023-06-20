Расчет БПЛА ВДВ применил новый комплекс «Альбатрос» в зоне СВО

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) подготовил к работе новый аппарат «Альбатрос». Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что технические характеристики «Альбатроса» позволяют вести воздушную разведку и вскрывать опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на значительном удалении.

«Комплекс «Альбатрос» по типу своему представляет летающее крыло. У него на один борт две камеры — день и ночь — в HD-качестве», — рассказал командир взвода с позывным «Леший».

Он также отметил, что высокое качество картинки серьезно облегчает работу операторов в условиях, когда неприятель активно маскирует свои позиции, использует ложные цели. Конечно, опытные специалисты, могут ориентироваться по пикселям, но всё же с хорошей камерой эффективность выполнения задач значительно выше.

Обнаружив вражескую технику, расчет передал данные о противнике на пункт управления артиллерией, которая ликвидировала технику ВСУ, безуспешно прорывавшуюся в сторону позиций десантников.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боевой техники иностранного производства, которое использует Киев. Все объекты были поражены.

Позднее в понедельник ведомство сообщило, что российские войска на запорожском направлении уничтожили танк ВСУ западного образца, применив для этого дрон-камикадзе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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