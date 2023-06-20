Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Киев назначил боевиков «Азова» приоритетной категорией для обмена
Экономика
В ФТС назвали заместившие ЕС страны в торговле с Россией
Недвижимость
Скидки на новостройки в Москве достигли 35%
Армия
Расчет БПЛА ВДВ применил новый комплекс «Альбатрос» в зоне СВО
Армия
Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Мир
Посол Пакистана заявил о пользе российской нефти для экономики страны
Армия
«Солнцепеки» уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Российские военные отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Мир
В Новой Зеландии мужчина с топором ранил трех человек
Мир
Мадуро заявил о создании новой финансовой системы с помощью карт «Мир»
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Хабаровске
Мир
На Флориду обрушился шторм
Сюжет:

Расчет БПЛА ВДВ применил новый комплекс «Альбатрос» в зоне СВО

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) подготовил к работе новый аппарат «Альбатрос». Об этом во вторник, 20 июня, сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что технические характеристики «Альбатроса» позволяют вести воздушную разведку и вскрывать опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на значительном удалении.

«Комплекс «Альбатрос» по типу своему представляет летающее крыло. У него на один борт две камеры — день и ночь — в HD-качестве», — рассказал командир взвода с позывным «Леший».

Он также отметил, что высокое качество картинки серьезно облегчает работу операторов в условиях, когда неприятель активно маскирует свои позиции, использует ложные цели. Конечно, опытные специалисты, могут ориентироваться по пикселям, но всё же с хорошей камерой эффективность выполнения задач значительно выше.

Обнаружив вражескую технику, расчет передал данные о противнике на пункт управления артиллерией, которая ликвидировала технику ВСУ, безуспешно прорывавшуюся в сторону позиций десантников.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения боевой техники иностранного производства, которое использует Киев. Все объекты были поражены.

Позднее в понедельник ведомство сообщило, что российские войска на запорожском направлении уничтожили танк ВСУ западного образца, применив для этого дрон-камикадзе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023