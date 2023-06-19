ЦБ РФ предложил повысить тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран
Центробанк (ЦБ) РФ предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физлиц. Соответствующий законопроект опубликован 19 июня на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Из документа следует, что в отношении транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, совершающих недружественные действия в отношении РФ, будет действовать территориальный коэффициент (величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО), который поднимется более чем в семь раз — до 12,5.
Вместе с тем коэффициент для физлиц, зарегистрированных в остальных зарубежных странах, останется 1,7, независимо от категории транспортного средства.
Данное указание вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
В пресс-службе ЦБ отметили, что решение стало ответом в том числе на отказ стран принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зеленой карты», используемые в качестве международного аналога ОСАГО.
Как сообщали «Известия», российские «Зеленые карты» могут полностью прекратить действовать за границей уже в конце этого месяца. Система работает с 1951 года, в нее входит 48 государств.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) обосновали такой шаг политическими и санкционными мотивами.