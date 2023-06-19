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ЦБ РФ предложил повысить тарифы по ОСАГО для машин из недружественных стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Центробанк (ЦБ) РФ предложил повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных стран, за исключением легковых автомобилей физлиц. Соответствующий законопроект опубликован 19 июня на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Из документа следует, что в отношении транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, совершающих недружественные действия в отношении РФ, будет действовать территориальный коэффициент (величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО), который поднимется более чем в семь раз — до 12,5.

Вместе с тем коэффициент для физлиц, зарегистрированных в остальных зарубежных странах, останется 1,7, независимо от категории транспортного средства.

Данное указание вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

В пресс-службе ЦБ отметили, что решение стало ответом в том числе на отказ стран принимать с 1 июня 2023 года российские сертификаты «Зеленой карты», используемые в качестве международного аналога ОСАГО.

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Как сообщали «Известия», российские «Зеленые карты» могут полностью прекратить действовать за границей уже в конце этого месяца. Система работает с 1951 года, в нее входит 48 государств.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) обосновали такой шаг политическими и санкционными мотивами.

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