Членство РФ в системе «Зеленая карта» может быть приостановлено 30 июня
Российские «Зеленые карты» (международный аналог ОСАГО) могут полностью прекратить действовать за границей в конце этого месяца, выяснили «Известия». Эта система работает с 1951 года, в нее входит 48 государств.
Общее собрание бюро «Зеленая карта» состоится 30 июня, и большинство стран хотят проголосовать за приостановку членства России, рассказал «Известиям» источник на страховом рынке. В этом случае все иностранные сертификаты перестанут работать за границей, даже в дружественных странах, а все зарубежные — в РФ.
Такой шаг обоснован политическими и санкционными мотивами, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там уверены: решение о прекращении действия российских и белорусских «Зеленых карт» в большинстве стран системы с 30 июня предопределено.
Однако с Белорусским бюро подписано комплексное соглашение, которое обеспечит беспрерывное взаимное транспортное страхование с июля, добавили в РСА. Для путешествий на машине в другие государства гражданам придется покупать иностранные полисы на границах.
Цена такой защиты будет выше, чем раньше, оценил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Так, например, в Германии полис стоит около 35 тыс. рублей, в Великобритании — 23 тыс., а в США. — 20 тыс. рублей, и это минимальные тарифы, уточнил основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК Холдинг» Саид Залиев.
Такой ценник сопоставим с годовой «Зеленой картой», которая давала автолюбителям полную свободу передвижения.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Дошли до полиса: членство РФ в «Зеленой карте» хотят приостановить 30 июня